Alimentatore PC – PSU | I migliori del 2019

Aggiornamento settembre 2019

In questo aggiornamento abbiamo inserito un modello SFX visto che ormai questo fattore di forma sta prendendo discretamente piede. Abbiamo anche rivisto alcuni consigli, snellendo la guida, e inserendo un suggerimento di alimentatore per un PC da ufficio.

A cosa serve l’alimentatore PC?

L’alimentatore PC è il componente più importante del computer, in quanto è ciò che dà “energia” agli altri componenti per il loro corretto funzionamento. Una volta stabiliti gli altri componenti e compreso di quanta energia necessitano, acquistare un alimentatore con una potenza adeguata e un’alta efficienza è fondamentale.

Ci sono però altri aspetti di cui tenere conto, per prima cosa il fattore di forma: avete un PC tradizionale o una soluzione compatta? La stragrande maggioranza dei case accetta alimentatori in formato ATX, ma alcuni case di piccole dimensioni, quelli in formato mini-ITX in genere, richiedono alimentatori più piccoli in formato SFX.

In seconda battuta c’è un altro elemento da considerare, ossia se si tratta di un alimentatore non modulare, semi modulare oppure totalmente modulare. Che cosa significa? Un alimentatore non modulare è un alimentatore PC in genere vecchio, con già i cavi preinstallati. Difficilmente vi imbatterete in questa soluzione.

Gli alimentatori di fascia bassa sono invece semi modulari, con il cavo di alimentazione principale preinstallato e gli altri invece da collegare. Gli alimentatori totalmente modulari stanno diventando molto diffusi e permettono di staccare e collegare qualsiasi cavo, permettendo quindi di collegare solo i cavi realmente necessari e migliorare così il cable management.

C’è un terzo elemento importante da considerare nell’acquisto di un alimentatore ed è la certificazione 80 PLUS, ovvero un valore della sua efficienza. Abbiamo affrontato il tema in questo articolo, dove spieghiamo cosa indicano i vari livelli della certificazione: si parte da 80 PLUS, per passare a 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium.

Diciamo che per un computer da ufficio tradizionale un alimentatore PC 80 PLUS / Bronze è più che adeguato, mentre per configurazioni di un certo livello suggeriamo di partire almeno dal livello Gold.

Ovviamente è a discrezione, sapendo che Platinum e Titanium assicurano la massima efficienza a ogni livello di carico: ovviamente si tratta di alimentatori con una componentistica tale da costare mediamente di più delle controparti Gold, quindi attenzione al portafogli.

Infine ci sono altri due aspetti di cui tenere conto nell’acquisto di un alimentatore, ossia la rumorosità e il numero di connettori e cavi offerti. Nel primo caso è sempre bene far ricorso alle recensioni per capire effettivamente se la ventola montata a bordo dell’alimentatore può “rovinare” il vostro fine udito, nel secondo basta pensare ai componenti che andrete a montare nel computer e guardare semplicemente il datasheet dell’alimentatore.