Supporti per TV e monitor | I migliori di dicembre 2020

Vi siete appena regalati un nuovo televisore o avete la necessità di sostituire lo stand rotto di un monitor o semplicemente cercate un supporto TV da parete per ordinare finalmente la confusione presente sul mobile in salotto? Il vostro monitor per PC non permette regolazioni in altezza o rotazione e volete risolvere il problema? Tutti ci siamo passati almeno una volta e non sempre è facile districarsi tra i tantissimi prodotti presenti sul mercato che potrebbero fare al caso vostro.

Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere in questa guida i migliori stand per monitor e TV, in questo modo scegliere il supporto più adatto alle vostre esigenze sarà un po’ più semplice. Abbiamo selezionato per ogni tipologia di stand un prodotto che a nostro parere rappresenta non necessariamente il prodotto migliore in assoluto ma quello che crediamo abbia il miglior rapporto qualità/prezzo di acquisto.

Più in basso troverete dunque supporti da parete, da tavolo, da pavimento e persino un mobile TV comprensivo di ripiani e passacavi in grado di ospitare tutti i prodotti da collegare alla vostra TV. Tutti i modelli elencati sono compatibili con gli attacchi standard VESA di varie misure, rendendoli adatti a praticamente qualsiasi monitor o televisore. E se la vostra TV ha una diagonale importante oppure ha qualche chiletto di troppo non scoraggiatevi, c’è qualcosa anche per voi!