Migliori proiettori (gennaio 2024)

Volete ottenere un'esperienza cinematografica in casa andando oltre le dimensioni massime dei pannelli di una smart TV? Allora non potete che acquistare un proiettore. Non sapete quale farà al caso vostro? Non preoccupatevi, perché ci penserà la nostra guida a rendervi tutto più semplice.

In questo aggiornamento abbiamo sostituito il Benq Gv30 con l'Epson EF-11 come la nostra nuova raccomandazione per chi è alla ricerca di un proiettore compatto dalle prestazioni eccellenti. Nonostante il suo prezzo più elevato, il modello Epson si distingue per la sua leggerezza, una risoluzione superiore e un contrasto più ampio rispetto al BenQ.

I proiettori rappresentano degli accessori imprescindibili in determinati contesti. Se in passato venivano usato solamente per scopi lavorativi, oggi li si utilizza anche e soprattutto per l'intrattenimento, tanto da essere entrati in tantissime case e, spesso, utilizzato come un'ottima alternativa alla smart TV. Del resto, la possibilità di proiettare uno schermo ben più grande di un classico televisore è un qualcosa che può tornare utile e, al tempo stesso, consentire di godersi maggiormente la visione del proprio film o serie TV preferita.

Come spesso accade, il mercato offre una miriade di modelli, tra cui è spesso molto difficile fare la scelta giusta. Abbiamo dunque creato questa guida con lo scopo di accompagnarvi mano nella mano all'acquisto, avendo sempre il parametro del rapporto qualità/prezzo come punto di riferimento. Si perché, con questo genere di prodotti, si rischia facilmente di spendere cifre da capogiro, nonostante ci siano tanti modelli proposti a cifre tutto sommato accessibili.

Abbiamo comunque già realizzato la nostra guida specificatamente dedicata ai migliori proiettori economici, pertanto molte delle informazioni potrebbero essere simili se non identiche. Tuttavia, essendo questa una guida all'acquisto generica, che tiene conto sia di modelli entry level che premium, abbiamo cercato di affrontare gli argomenti più disparati, mettendovi al corrente dei fattori più importanti da considerare al momento dell'acquisto.

Che tipologie di proiettori esistono?

Quando si decide di acquistare un proiettore, è fondamentale non limitarsi al primo modello che sembra soddisfare le proprie esigenze, ma è importante procedere con attenzione e informarsi sulle diverse tipologie di proiettori disponibili, in modo da effettuare un acquisto consapevole e soddisfacente. Acquistare un proiettore senza conoscere le differenze tra i vari modelli è come procedere alla cieca, potendo ottenere un risultato positivo o negativo a seconda della fortuna.

Dunque, è essenziale tenere presente che esistono principalmente tre categorie di proiettori: i proiettori a tiro standard, quelli con batteria integrata e i proiettori a laser a raggio ultra-corto, che rappresentano la punta di diamante della tecnologia di proiezione. Esaminiamo ora le peculiarità di ciascuna tipologia.

I proiettori a tiro standard , come suggerisce il nome, necessitano di una distanza prestabilita tra la parete e lo schermo per proiettare correttamente l'immagine. Questi dispositivi si adattano a diverse situazioni e, a seconda del modello, possono offrire un'elevata qualità d'immagine. Tuttavia, presentano il limite di dover essere collocati solitamente al centro della stanza, limitando lo spazio per altri arredi.

I proiettori con batteria , al contrario, sono più compatti e facilmente trasportabili rispetto ai modelli standard. Questi proiettori si rivelano utili per presentazioni in movimento o in contesti in cui non è disponibile una presa elettrica.

Infine, i proiettori a laser a raggio ultra-corto rappresentano l'avanguardia nel settore. Questi dispositivi sono capaci di proiettare immagini di grandi dimensioni pur essendo posizionati a breve distanza dalla parete, il che li rende ideali per ambienti con spazi ristretti. Inoltre, la qualità dell'immagine che offrono è spesso superiore rispetto a quella dei proiettori tradizionali.

Con batteria o senza?

La portabilità, intesa come dimensioni e peso, è un fattore importante quando si valuta l'acquisto di un proiettore. Orientarsi è difficile, soprattutto quando si cerca un modello compatto ma con contrasti e luminosità elevate. A tal riguardo, vale la pena sottolineare che ci sono due tipologie di proiettori che possono influenzare questo aspetto: quelli con e senza batteria. I primi sono generalmente molto piccoli e permettono di proiettare anche dal palmo di una mano. I secondi richiedono invece una fonte elettrica esterna, pertanto potenzialmente più grandi.

Questo fattore è la prima discriminante nella scelta del prodotto e vi porterà, in modo quasi naturale, verso la selezione di un prodotto che meglio si confà alle vostre esigenze. Prima di andare avanti bisogna dire che, in termini di peso e dimensioni, più un proiettore è piccolo, più piccola sarà la sua lente e, di conseguenza, più limitata nella risoluzione massima della proiezione e della relativa luminosità. Sta a voi quindi decidere a cosa dare priorità o se optare per una via di mezzo, anche se va detto che la tecnologia ha fatto grossi passi in avanti, permettendo oggi di acquistare proiettori compatti con prestazioni degne di nota.

La qualità d'immagine dei proiettori

Le prestazioni, che influenzano la qualità d'immagine proiettata a muro, di un proiettore dipendono in grossa parte dalla portabilità del prodotto, di cui ci siamo occupati poc'anzi. Come detto, è logico aspettarsi che i modelli più piccoli siano quelli che tendono ad essere i meno indicati per chi cerca la massima qualità, intesa come luminosità massima e rapporto di contrasto. La scelta dipende quindi dalla destinazione d'uso. Solitamente, chi utilizzerà il proiettore solo ed esclusivamente negli ambienti chiusi dovrebbe soffermarsi, al momento dell'acquisto, solo sulla qualità della lampada, in quanto una volta posizionato o appeso su un supporto dedicato, difficilmente lo si andrà a spostare in un'altra stanza. Al contrario, se le vostre intenzioni sono di portare il proiettore all'esterno o comunque di spostarlo continuamente da un luogo all'altro, allora dovreste dare priorità alle dimensioni e al peso.

Ciò detto, per luminosità della lampada si intende chiaramente il fascio di luce emesso dal proiettore. Questo lo si misura in lumen o in ANSI lumen. A seconda del produttore, troverete quindi nelle specifiche tecniche uno o l'altro. Se la sostanza tra i due non cambia, è importante invece distinguere i due valori, poiché il numero di lumen corrisponde a un numero ANSI inferiore. Per calcolare quest'ultimo si tiene in considerazione diversi elementi, che fanno sì che 100 ANSI corrispondano all'incirca a 500 lumen. Chiaramente a un valore più alto corrisponde una luminosità più elevata. Per ambienti domestici e per stanze buie, 2000 lumen sono sufficienti per avere un'immagine chiara, mentre se si intende proiettare un'immagine o un video in un ambiente luminoso, come un ufficio o una sala, allora servirebbero almeno 4000 lumen.

Il rapporto di contrasto è invece il modo in cui il proiettore gestisce le immagini chiare e scure sullo schermo, evidenziando la differenza tra ombre e luci brillanti, in modo da ottenere quella nitidezza che rendono unici contenuti multimediali come film e video su YouTube. Ovviamente avrete bisogno che il rapporto di contrasto sia il più ampio possibile, cosicché non possiate perdere la chiarezza dell’immagine qualora spostiate il proiettore in una stanza poco buia. Il contrasto è influenzato anche dalla qualità della lampada che, nella maggior parte dei casi, vanta una luminosità sufficiente per godersi i film di sera. Discorso diverso invece se volete usare il proiettore anche durante il pomeriggio, quando la luce diretta del sole potrebbe mandare in difficoltà i modelli di fascia entry level. Se vogliamo riportare un valore di riferimento, diremmo che un rapporto di contrasto di 20.000:1 è più che adatto per la maggior parte delle situazioni.

Che risoluzioni hanno i proiettori?

A seconda del prezzo di vendita, i proiettori possono avere le risoluzioni più disparate. In alcuni casi, anche se ormai è abbastanza raro, si parte da soli 480p per i modelli pensati per essere trasportati nel palmo di una mano, e si arriva fino al 4K per i più costosi. La risoluzione è uno degli elementi che influisce di più sulla qualità finale dell'immagine. A meno che non vogliate spendere davvero poco, lo standard dovrebbe essere il 1080p, risoluzione sufficiente per vedere la maggior parte dei dettagli all'interno di una scena di un film o in qualsiasi altro contenuto multimediale.

Per ottimizzare la risoluzione, è fondamentale che il proiettore venga posizionato nella giusta distanza tra esso e la parete di proiezione. La maggior parte dei proiettori, inclusi quelli di fascia alta, proietta un’immagine accurata a partire da circa 1 metro dalla parete. Si consiglia di tenere d’occhio le specifiche tecniche riportate dal produttore, cosicché possiate avere la certezza di posizionarlo alla giusta distanza, che dovrebbe essere quella che garantisce il miglior rapporto tra diagonale e luminosità. A distanze maggiori si otterrà un’immagine più grande, che può arrivare anche a 500 pollici, ma si andrà a perdere definizione. Viceversa, più il proiettore è vicino alla parete e più l’immagine sarà ricca di dettagli. La distanza ideale dipende quindi dalle vostre preferenze, anche se, come detto, si consiglia di mettere il proiettore a una distanza intermedia, in modo da avere un buon rapporto tra luminosità e diagonale.

I proiettori integrano gli altoparlanti?

Anche se una configurazione audio surround completa è consigliabile, la maggior parte di chi acquista un proiettore forse vuole rinunciare al collegamento di altoparlanti esterni, motivo per cui è importante che ci sia almeno un altoparlante integrato nel proiettore. Non tutti i modelli ce l'hanno. La qualità audio, tuttavia, è tutt’altro che buona se paragonata a un sistema audio esterno, a causa delle dimensioni compatte che non permettono ai produttori di implementare driver capaci di offrire un suono avvolgente. Esistono comunque delle eccezioni, soprattutto nella fascia alta del mercato, dove non è raro trovare proiettori con un audio discreto e dal suono stereo, a volte accompagnato persino da un woofer dedicato alle frequenze basse. Il nostro consiglio è comunque di usare un eventuale presa per cuffie o, meglio ancora, la connettività Bluetooth, cosicché possiate sfruttare il vostro sistema audio esterno che, con ogni probabilità, sarà migliore degli speaker integrati del proiettore. Vale la pena però segnalare che collegando un dispositivo senza fili potreste incorrere a problemi di sincronizzazione di audio e immagini, ma un buon proiettore avrà senz’altro un’impostazione per compensare questo problema.

Che funzioni hanno i proiettori?

Tutti i proiettori implementano un sistema operativo con la relativa interfaccia grafica. La maggior parte si basa su Android, ciò consente di accedere subito a una serie di applicazioni di streaming (a patto che supporti il Wi-Fi), come Netflix e Amazon Prime. Se queste non ci sono, consigliamo di utilizzare un eventuale porta USB per collegare una chiavetta come la Amazon Fire TV, dalla quale riprodurre in maniera fluida numerosi contenuti video. Le app integrate, infatti, sono spesso abbastanza lente e faticano a gestire i contenti ad alta definizione. Una chiavetta streaming offrirà dunque molto probabilmente un’esperienza migliore senza compromettere la portabilità. Al livello di funzionalità, i proiettori non brillano sotto questo punto di vista, ma è abbastanza scontato trovare una funzione di risparmio energetico che, se attivata, consente al proiettore di abbassare la luminosità della lampada o di spegnersi automaticamente dopo qualche minuto qualora non fosse collegato a nessun cavo audio-video.

Come ottimizzare la qualità di un proiettore

Se avete acquistato un proiettore e volete che le sue capacità vengano sfruttate appieno, potrebbe essere necessario ricorrere a una serie di accessori esterni. Uno di questi è senza dubbio lo schermo. La maggior parte dei proiettori sono abbastanza luminosi nel proiettare un’immagine decente su quasi tutte le superfici tendenti al bianco, ma non otterrete mai colori accurati senza uno schermo adeguato. Il classico muro domestico, infatti, diminuisce la qualità dell’immagine a causa della vernice che fa riflettere meno luce rispetto a uno schermo apposito, rendendo l’esperienza finale meno coinvolgente.

Un supporto vi aiuterà ad alzare e spostare il proiettore più facilmente e questo potrebbe tradursi anche in immagini più corrette, grazie proprio alla stabilità del prodotto, che potrebbe aiutare l’autofocus a non intervenire durante la riproduzione delle immagini. Di solito, i supporti per proiettori permettono di regolare molteplici fattori, adattandosi sia a piccoli proiettori sia a quelli di dimensioni generose.

Quanto dura la lampada di un proiettore?

La vita di una lampada di un proiettore è mediamente di 4000 ore. Il tempo può aumentare a diminuire in base a come utilizzate il dispositivo. La luminosità gioca un ruolo determinate in tutto ciò, poiché se mantenuta sempre al massimo la lampada ne risentirà, smettendo di funzionare o calando di prestazioni prima del previsto. A meno che non acquistiate un modello entry level, è probabile che non sarete costretti a utilizzare il proiettore sempre al massimo delle sue potenzialità, a maggior ragione se siete solito accenderlo in stanze buie sprovviste di finestre, dove la luce ambiente esterna non influisce. In queste situazioni, potrete attivare un eventuale modalità Eco, aumentando senza dubbio la vita della lampada, che potrebbe arrivare anche a 10.000 ore.

Come si collega un proiettore?

I proiettori possono avere pochi o numerosi ingressi per quanto riguarda la connettività, a seconda chiaramente di quanto si andrà a spendere. Tuttavia, ci sono tre ingressi indispensabili, presenti anche sui modelli più economici, vale a dire almeno una porta HDMI, una USB e un jack da 3,5mm. La prima è ormai da anni lo standard per la trasmissione di video e audio di molti dispositivi, mentre la seconda serve, nel caso di un proiettore, per gli aggiornamenti software o per la ricarica. Nella maggior parte dei modelli, la porta USB è abilitata anche alla lettura dei dati, il che significa che è possibile riprodurre un file video direttamente da una chiavetta. Con il jack da 3,5mm, invece, si può collegare un sistema di altoparlanti esterno che, ribadiamo, è fondamentale per ottenere un’esperienza audiovisiva di un certo livello, esattamente come aggiungere una delle migliori soundbar a una smart TV.

Un proiettore portatile può inoltre includere un ingresso VGA, presente ormai solo sui dispositivi datati, un S-Video e un RS-232, tutti formati vecchi che però potrebbero tornare utili qualora si abbia la necessità di riprodurre un contenuto da un dispositivo poco moderno. Quasi tutti i modelli recenti supportano il Wi-Fi e il Bluetooth, che facilitano il collegamento e la riproduzione dei contenuti. Con il Bluetooth, ad esempio, si può collegare il proiettore a delle casse o cuffie senza fili, mentre con il Wi-Fi si può riprodurre lo schermo di un dispositivo tramite la tecnologia miracast.

Di che materiali è fatto un proiettore?

I proiettori sono abbastanza standardizzati da questo punto di vista, anche perché si tratta di dispositivi che, una volta posizionati, non li si andrà più a toccare fintanto che non si smetterà di usarli. Essendo pensati soprattutto per l'utilizzo casalingo, è dunque poco importante per i produttori far sì che siano resistenti a eventuali colpi e cadute, ed ecco perché sono realizzati con un involucro di plastica dura.

Quanto è importante la marca di un proiettore?

La marca può fare la differenza quando si acquista un proiettore, soprattutto se di fascia alta. In quei casi, infatti, solo aziende di un certo livello o che hanno una lunga esperienza nel settore realizzano buoni proiettori. Tra le più popolari, segnaliamo Epson e BenQ. Nella fascia media del mercato, invece, a realizzare ottimi prodotti è XGIMI così come Xiaomi. Se si valutano le proposte entry level, il brand non assume più importanza, poiché i modelli sotto i 200,00€ vengono realizzati da produttori relativamente nuovi sul mercato e che non godono della stessa fama delle marche più consolidate. In questo caso, il focus dovrebbe essere posto più sulle specifiche tecniche e sulle recensioni dei clienti piuttosto che sul marchio in sé.