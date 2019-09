Libri sui computer | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

Entrano tra i migliori libri sui computer Intelligenza Meccanica, raccolta degli articoli di Alan Turing, uno dei padri fondatori dell’informatica, indirizzato a chi volesse realmente leggere il vero pensiero di Turing, senza i filtri della vulgata successiva; Intelligenza Artificiale, nel quale il divulgatore Lorenzo Pinna illustra lo stato attuale delle ricerche nel campo, per chi volesse avere un punto di partenza dal quale aggiornarsi. Con Datacrazia inoltre proponiamo un saggio sulle implicazioni nella nostra vita dei Big Data per chi vuole saperne di più sui sia su rischi che benefici.

Criteri di scelta dei libri sui computer

Uno degli interessi che accomuna quasi tutti i lettori di Tom’s è sicuramente il PC, nelle sue varie sfaccettature. Ecco perché nelle nostre guide di libri non può mancarne una con i testi che rimandano ai computer, dalla loro storia ad aspetti particolari come l’hardware o la programmazione. Inauguriamo quindi una classifica dedicata espressamente a questa nicchia di mercato, così importante per i nostri lettori.

Come tutte le nostre classifiche, anche questa non sarà statica: periodicamente apporteremo dei cambiamenti per assicurarci che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatecene quindi se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esortiamo a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarci gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.