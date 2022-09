Una delle novità più interessanti saranno introdotte da Apple con iOS 16 e gli altri sistemi operativi dell’azienda (iPadOS 16 e macOS Ventura) è il supporto alle passkey, ovvero un nuovo metodo di autenticazione passwordless che promette di essere più sicuro delle tradizionali password.

Basata sulla tecnologia FIDO, la funzionalità delle passkey introdotta da Apple sarà supportata nativamente dalle app e dai sistemi operativi del Colosso di Cupertino, ma anche da un selezionato numero di app di terzi, almeno in una fase iniziale. A queste si è aggiunta anche Dashlane, un brand molto noto nel settore dei password manager, che supporterà in modo integrato le passkey in vista, appunto, dell’arrivo di iOS 16 previsto per la prossima settimana.

Le passkey saranno introdotte con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura

Grazie all’integrazione delle passkey, gli utenti potranno accedere a tutti i tipi di siti web tramite l’app, inoltre potranno memorizzare le passkey per più siti diversi e accedere in modo automatico alle varie destinazioni che richiedono l’autenticazione.

Ricordiamo che le passkey funzioneranno in modo simile a quanto gli utenti sono già abituati con il portachiavi di iCloud e l’uso del Face ID e del Touch ID. In questo caso, però, non si richiamerà una password memorizzata su iCloud, ma si sceglierà una passkey o se ne creerà una nuova da usare come metodo di login. L’aspetto interessante è che le passkey vengono memorizzate in locale e sincronizzate tra i vari dispositivi di un account tramite il portachiavi di iCloud, sempre con crittografia end-to-end. Di conseguenza, saranno solo gli utenti ad avere accesso alle passkey, che resteranno inaccessibili ad altri soggetti, Apple inclusa.