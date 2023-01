La gamma Aspire di Acer, pensata per soddisfare le esigenze quotidiane per quanto riguarda produttività e intrattenimento, si allarga introducendo nuovi modelli, a cominciare da due varianti da 27 e 32 pollici della serie di PC All-in-One Aspire S, oltre a nuovi e potenti notebook Aspire 5 dotati di CPU Intel Core di 13° generazione e GPU dedicate Nvidia RTX, finendo con ulteriori e più economici modelli Aspire 3, equipaggiati con processori Intel Core i3-N e ideali per situazioni meno esigenti.

PC All-in-One Acer Aspire S

La serie di PC All-in-One Acer Aspire S introduce due nuovi modelli da 27 e 32 pollici, con la variante più piccola dotata di processori Intel Core i5 e i7 di 12° generazione e grafica integrata Iris Xe, e quella più grande equipaggiata invece con più recenti CPU Core i7-13700 di 13° generazione e grafica Intel Arc A. La scocca dei dispositivi è realizzata in alluminio, mentre il display è regolabile ed è progettato per garantire una visuale confortevole durante le attività lavorative o la navigazione. Lo schermo WHQD ha dei bordi sottili ed è in grado di riprodurre immagini nitide e brillanti, l’audio è invece caratterizzato da due altoparlanti con supporto all’audio DTS Surround.

Fonte: Acer

I nuovi Acer Aspire S hanno una webcam magnetica con risoluzione FHD da 1080p, oppure una opzionale QHD da 1440p, a cui si aggiunge anche una lampada LED ad anello pensata per i creatori di contenuti. La sicurezza è affidata al supporto di Windows Hello e al software di riconoscimento facciale Acer Eyesense, i quali permettono di accedere al sistema attraverso il proprio volto, senza inserire alcuna password. La connettività include un gran numero di porte, posizionate sul retro del sistema, nei bordi e nella parte anteriore del supporto del monitor, oltre al WiFi 6E con ben 6 canali da 160MHz, con cui è possibile accelerare la velocità di connessione della propria rete locale.

Acer Aspire S da 27 pollici è disponibile in Italia già da adesso, a partire da 1.199€, Aspire S da 32 pollici sarà invece acquistabile da giugno a 1.799€.

Acer Aspire 5

Anche i notebook della serie Aspire 5 si aggiornano con CPU Intel Core di 13° generazione, abbinati a schede video dedicate Nvidia GeForce RTX 2050 e funzionalità di accelerazione IA per il Ray Tracing. Le nuove versioni sono ora in grado di supportare un massimo di 32GB di memoria RAM DDR4, offrendo un’archiviazione da 1TB tramite SSD NVMe, rappresentando l’essenziale per studenti, fotografi o creatori di contenuti. Il display da 16:10 è di tipo IPS e ha una risoluzione di 1080p, oltre a cornici sottili e ampi angoli di visione. Non può mancare una webcam FHD dotata di microfoni e tecnologie per la soppressione dei rumori sia audio che video Temporal Noise Reduction e Acer PurifiedVoice.

Fonte: Acer

Il raffreddamento è affidato al sistema proprietario TwinAir, con due ventole e presa d’aria posizionata nella tastiera. Tutto è racchiuso in una scocca fatta di alluminio e disponibile in diverse varianti di colore. La connettività include infine una vasta gamma di porte, tra cui USB Tipo C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e WiFi 6E.

Acer Aspire 5 da 15 pollici arriverà nel mese di luglio a 799€, mentre la versione da 17 pollici debutterà nel secondo trimestre di quest’anno a un prezzo ancora da annunciare.

Acer Aspire 3

La gamma di portatili economici Aspire 3, pensati per le attività leggere, introduce nuovi modelli con processori Intel Core i3-N, perfetti per offrire prestazioni più che adeguate per il lavoro, lo studio o il gioco occasionale. Rispetto la generazione precedente le nuove versioni Aspire 3 sono più sottili e leggeri, con un peso di soli 1,6Kg e uno spessore di 18,9 mm, oltre a migliorare il raffreddamento dell’hardware grazie a una ventola di dimensioni più grandi del 40%, per una maggior estrazione del calore dai componenti hardware più critici.

Fonte: Acer

Il display da 1080p offre immagini di qualità adeguata per la visione di contenuti in streaming o la navigazione sul web, prevenendo l’affaticamento visivo, anche dopo diverse ore di utilizzo, con BlueLightShield di Acer, che riduce le emissioni di luce blu aiutando a minimizzare l’impatto sugli occhi. Tutti i nuovi notebook Aspire 3 di Acer sono dotati di porte USB Tipo C, HDMI 2.1 e WiFi 6E, garantendo gli standard più recenti per quanto riguarda connettività e rete.

Tutte e due le varianti da 15 e da 17 pollici saranno disponibili a luglio al prezzo rispettivo di 599€ e 799€.