Oggi puoi risparmiare oltre 230€ su questa workstation Acer!

Se siete alla ricerca di un notebook ottimizzato per il lavoro, che garantisca prestazioni fluide e affidabili nelle operazioni quotidiane, la serie Acer Aspire 5 rappresenta una scelta eccellente. Attualmente, Amazon offre una promozione interessante su uno dei modelli di questa serie: grazie a un coupon appena attivato, che si aggiunge a uno sconto preesistente del 12%, è possibile ottenere un risparmio totale di circa 230€. Il prezzo finale è quindi poco superiore ai 1.000€, un buon affare considerato che il prezzo di partenza era di 1.419€.

Acer Aspire 5 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acer Aspire 5 15 è consigliato principalmente a professionisti e studenti universitari che necessitano di un portatile affidabile per gestire attività che richiedono alte prestazioni, come il CAD, la grafica o l'uso in ambienti aziendali. Grazie al processore Intel i7-1255U di 12ª generazione con 10 core e una velocità fino a 4.7 GHz, 32 GB di RAM e un SSD PCIe NVMe da 1 TB, questo notebook si dimostra ideale per chi ha bisogno di rapidità e ampi spazi di archiviazione per software e dati complessi, come quelli ciati poc'anzi.

L'aggiunta di una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 2050 assicura buone prestazioni anche in quei software che fanno uso della GPU per elaborare le varie funzioni, facilitando il lavoro su progetti grafici intensivi e l'esecuzione senza intoppi di software di progettazione.

Al di là delle specifiche tecniche, l'Acer Aspire 5 15 offre anche una serie di caratteristiche pensate per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana, come una tastiera retroilluminata per digitare comodamente in condizioni di scarsa illuminazione, la connessione Wi-Fi 6 per una navigazione internet più veloce e affidabile, e un design ultraleggero che lo rende facile da trasportare.

