Acer ConceptD 3 Ezel, un convertibile per pochi

Cresce l’interesse verso i convertibili per il produttore taiwanese Acer: di recente vi abbiamo raccontato in questa notizia dei nuovi Chromebook Spin 713 e Spin 311, oggi invece vi parliamo dell’Acer ConceptD 3 Ezel, un convertibile che si sposa perfettamente con Acer Active Stylus.

Non è solo la versione convertibile del fratello minore ConceptD 3, il nuovo modello proposto da Acer punta ad offrire un’esperienza utente migliorata soprattutto in mobilità. Il laptop fa parte dalla nuova famiglia di prodotti progettati e destinati ai creator, che include anche il modello desktop ConceptD 100, assieme ovviamente a ConceptD 3 e 3 Ezel.

Il convertibile ConceptD 3 Ezel si presenta con una dotazione hardware davvero completa, che cerca di andare incontro a tutte le esigenze. Partendo dalla CPU, Acer ha dotato il suo nuovo convertibile degli ultimi processori Intel di decima generazione: in particolare troviamo la possibilità di configurarlo con un Core i7-10750H oppure con un Core i5-10300H. A completare il quadro una dotazione RAM con 16GB DDR4.

Sul fronte del reparto grafico abbiamo la possibilità di optare per una Nvidia Quadro T1000 per il modello top gamma, identificato dalla dicitura Pro. Altre varianti includono poi una GPU NVIDIA GTX 1650 base oppure in versione Ti. In alternativa è disponibile la versione con GPU integrata.

Spostandoci invece sull’archiviazione, Acer offre un SSD M.2 dalla capacità di 1TB. ConceptD 3 Ezel può contare poi su una batteria in grado di garantire – secondo i test di Acer – un’autonomia fino a 18 ore per il modello da 15 pollici. Scende a 15 ore la durata per il modello da 14 pollici. L’intera configurazione è ospitata da uno chassis interamente bianco e realizzato in metallo. La cerniera offre ben sei posizioni, così da ampliare le possibilità di utilizzo. La qualità dei materiali non manca e la ritroviamo anche nel trackpad, realizzato in vetro e accompagnato da un’ottima tastiera retroilluminata.

Parliamo ora di peso, che ammonta a 1,95 kg per la variante da 15 pollici, mentre è di 1,68 kg il peso per il modello più piccolo da 14. Presenti una porta USB Type-C Thunderbolt 3, una porta HDMI e Mini DisplayPort, due porte USB-A ed infine un sempre comodo lettore di schede SD 7.0. In particolare poi, il modello da 15 pollici vanta anche una porta Ethernet.

Come ogni laptop professionale che si rispetti Acer ConceptD 3 Ezel vanta un buon pannello, touchscreen, con certificazione Pantone e risoluzione Full HD. Il display è in grado di garantire una copertura del 100% della gamma sRGB ed è certificato per un Delta E inferiore a 2. Display che inoltre incontra al meglio le necessità di chi disegna, grazie all’abbinamento con Acer Active Stylus, che vi permetterà di sfruttare ben 4096 livelli di pressione.

Parlando infine di prezzi e disponibilità, Acer ha comunicato che ConceptD 3 Ezel sarà disponibile da settembre ad un prezzo base di 1699 euro.