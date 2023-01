Il CES 2023 è ormai tra noi e, come ogni anno, non mancano le novità per quanto riguarda i nuovi dispositivi, come i portatili e i monitor da gioco della serie Predator di Acer. La nuova generazione di notebook include modelli da 16 e 18 pollici, dotati dei nuovi processori Intel Core Raptor Lake di 13° generazione e di GPU dedicate Nvidia GeForce RTX 40, la nuova serie di monitor offre invece due modelli OLED ad alta risoluzione con supporto ai più recenti standard.

Acer Predator Helios 16 e Predator Helios 18

Predator Helios 16 e Predator Helios 18 rivedono innanzitutto il design della scocca, la quale presenta un vistoso bordo posteriore pensato per migliorare la dissipazione e l’estrazione dell’aria calda; ciò consente di raffreddare in maniera adeguata le nuove CPU Intel Core i9 o i7 HX di 13° generazione che equipaggiano entrambe le versioni, così come la scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 4080 Mobile, la quale consente di eseguire tutti gli attuali titoli tripla A abilitando i più avanzati effetti grafici, come il ray tracing, nonché la possibilità di accelerare ulteriormente le prestazioni grazie al DLSS 3. Il resto delle specifiche include fino a 32GB di RAM DDR5-4800 MHz e fino a 2TB di spazio d’archiviazione su SSD NVMe PCIe Gen4 in configurazione RAID 0. Il raffreddamento fa uso di due ventole metalliche AeroBlade 3D e heatpipe a sezione rettangolare, in modo da ottimizzare il trasferimento del calore emesso dalle componenti hardware.

Fonte: Acer

Per quanto riguarda il display, sull’Acer Predator Helios 16 troviamo un pannello da 16 pollici 16:9, risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 165 Hz o 240 Hz. Il modello è anche disponibile con display MiniLED (realizzato con tecnologia AmLED da AUO), frequenza d’aggiornamento di 250Hz, copertura DCI-P3 del 100% e rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Predator Helios 18 ha invece un pannello da 18 pollici 16:10 disponibile in tre configurazioni diverse: con risoluzione 1920×1200 pixel da 165Hz, 2560×1600 a 165Hz o 240Hz, oppure in versione MiniLED, sempre di AUO, con frequenza d’aggiornamento di 250Hz, un rapporto di contrasto ambientale tre volte superiore rispetto i display tradizionali e 1000 zone di local dimming che permettono una visibilità accentuata anche in condizioni buie.

Entrambi i modelli sono dotati di una barra LED RGB personalizzabile che si estende lungo tutta la parte posteriore, mentre la tastiera ha un retroilluminazione Mini LED, oltre a dei tasti con anti ghosting e corsa di 1.8 mm. Quest’ultima è stata ridisegnata in modo da offrire un’illuminazione dinamica, brillante e uniforme. Un tasto “Mode” dedicato consente anche di cambiare modalità, così da adattare al meglio la tastiera durante il gioco o altre attività, mentre il pulsante dedicato “PredatorSense” consente di avviare l’applicazione omonima con cui è possibile attivare e personalizzare la retroilluminazione RGB della tastiera, oltre a monitorare i parametri del sistema e creare profili personalizzati.

La connettività di entrambi i nuovi portatili di Acer include infine tre porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A, una HDMI 2.1, due USB Tipo C con Thunderbolt 4 e power delivery, posizionate sul retro, e un lettore per schede micro SD. La scheda di rete integrata è la Killer E2600 di Intel, con supporto al WiFi 6E Intel Killer AX1675. È inoltre presente un lettore d’impronte digitali e un mese gratuito per il Game Pass su Xbox o PC.

Predator Helio 16 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di febbraio a un prezzo iniziale di 2.399€, Predator Helio 18 sarà invece acquistabile da marzo a un prezzo di partenza di 2.499€.

Acer Predator X45 e X27U: i nuovi monitor da gioco

Oltre ai portatili, Acer ha tolto il velo anche a due nuovi monitor da gaming con pannello OLED e risoluzione elevata. Il primo è il Predator X45, uno schermo curvo 800R ultra-wide da 45 pollici con cornice stretta, mentre il secondo, Predator X27U, è invece un monitor da 27 pollici. I monitor hanno rispettivamente risoluzione 3440×1440 pixel e 2560×1440 pixel, supportano una copertura del 98,5% per la gamma cromatica DCI-P3, oltre all’HDR10 e una luminosità di picco di 1000 nit, una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, un tempo di risposta di 0,01ms, il supporto per AMD Free Sync e un pratico hub USB. La connettività di Predator X45 include una DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0, mentre la base è realizzata in metallo e permette di essere regolata.

Fonte: Acer

È infine presente un pratico switch KVM, per passare velocemente da un PC desktop a un altro dispositivo collegato, come un portatile, senza la necessità di cambiare tastiera e mouse. Sia Predator X45 che X27U saranno venduti a partire dal secondo trimestre di quest’anno, al prezzo rispettivo di 1.799€ e 1.099€.