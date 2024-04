Questo monitor Philips da 24" costa meno di 100€!

Il monitor Philips 24" ha una risoluzione Full HD e un pannello IPS che offre immagini nitide e luminose, con ampi angoli di visione, una cornice ultra-sottile per massimizzare la superficie di visualizzazione e la modalità LowBlue per ridurre l'affaticamento degli occhi. È dotato di un ampio numero di porte supporta il montaggio a parete VESA, ponendosi come una soluzione estremamente versatile. Ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità a un prezzo competitivo, oggi questo monitor costa solo 96€ grazie a uno sconto Amazon del 19%.

Monitor Philips 24", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Philips 24" si rivolge a una vasta gamma di utenti, da chi cerca un supporto per l'intrattenimento domestico a chi lavora e ha bisogno di un secondo schermo Offrendo una risoluzione Full HD su un pannello IPS, assicura angoli di visione estesi fino a 178 gradi per visualizzare contenuti da qualsiasi angolazione. La tecnologia flicker-free e la modalità LowBlue sono particolarmente vantaggiose per chi passa molte ore davanti allo schermo, riducendo l'affaticamento oculare e migliorando quindi la produttività lavorativa. Adatto anche per chi desidera configurazioni con monitor multipli, grazie al suo design con cornici ultra-sottili, questo monitor amplifica l'esperienza visiva nell'uso quotidiano o professionale. Con connettività versatile, inclusi VGA, DVI e HDMI, il monitor Philips 24" si adatta facilmente a diverse necessità di setup, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Inoltre, la tecnologia SmartContrast e SmartImage ottimizzano automaticamente la qualità dell'immagine a seconda del contenuto visualizzato, rendendo questo monitor una scelta eccellente per chi cerca la migliore esperienza visiva sia in ambito di intrattenimento che lavorativo. L'implementazione dell'HDMI-Ready offre la possibilità di godere di contenuti Full HD, rendendo ogni sessione di visualizzazione un piacere per gli occhi. Sia che vi dedichiate alla lettura, con la modalità EasyRead che simula l'esperienza di lettura su carta, sia che lavoriate a lungo sul computer, il monitor Philips 24" rappresenta una soluzione ottimale per combinare prestazioni elevate, comfort visivo e versatilità.

Offerto a un prezzo iniziale di 119€, il monitor Philips 24" è ora disponibile a soli 96€ grazie a uno sconto Amazon del 19%. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un monitor di alta qualità ad un prezzo accessibile. Grazie alla sua ampia gamma di funzionalità, inclusi il design senza cornici per una visione immersiva e le tecnologie che proteggono la vista, è particolarmente consigliato sia per l'uso professionale che per l'intrattenimento domestico.

