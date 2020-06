Acer svela la nuova linea di PC gaming: soluzioni al top per streamer e content creator

Acer è scatenata, dopo aver annunciato il suo primo monitor gaming da 360Hz, il colosso di Taiwan ha svelato anche la nuova linea di soluzioni gaming per il 2020. La suddetta è composta sia da portatili che PC fissi accomunati da incredibili prestazioni.

Portatili

Acer Predator Helios 700

Predator Helios 700 è un portatile top di gamma capace di “dare una lezione” anche a molti PC gaming. È configurabile con i potenti processori mobile Intel Core di decima generazione, fino a 64GB di RAM DDR4-2933 e con una GPU Nvidia RTX 2080 Super. Il portatile dovrebbe esser disponibile a partire da settembre e con prezzo base di 2200 euro.

Processore Intel Core i9-10980HK e Core i7-10875H RAM 16GB DDR4-2933MHz

Fino a un massimo di 64GB GPU NVIDIA RTX 2070 Super

NVIDIA RTX 2080 Super Storage 512GB, 1TB, 2TB NVMe RAID 0 SSD

256GB, 512GB, 1TB PCIe NVMe SSD

1TB 7,200 RPM HDD

2TB 5,400 RPM HDD Display 17.3 pollici, 1920 x 1080 (FHD), G-Sync, 144Hz, 300 nit Porte Due Thunderbolt 3, tre USB-A, due jack da 3.5mm, HDMI Dimensioni 430 x 299 x 41.7 mm Peso 4.81kg

Predator Helios 300

Credit: Acer

Predator Helios 300 è un notebook da gioco di fascia alta, ma con componenti meno prestanti rispetto a Predator Helios 700. È configurabile con i potenti processori mobile Intel Core di decima generazione della serie H, fino a 32GB di RAM DDR4-2933 e con una GPU Nvidia RTX RTX 2070 Max-Q. Il portatile dovrebbe esser commercializzato a luglio, con un prezzo di partenza pari a 1000 euro.

Processore Intel Core i7-10750H e Core i5-10300H RAM 16GB DDR4-2933MHz

Fino a un massimo di 32GB GPU NVIDIA RTX 2070 Max-Q

NVIDIA RTX 2060

NVIDIA GTX 1660 Ti

NVIDIA GTX 1650 Ti Storage 512GB, 1TB, 2TB NVMe RAID 0 SSD 256GB, 512GB, 1TB PCIe NVMe SSD 1TB 7,200 RPM HDD 2TB 5,400 RPM HDD Display 15.6 pollici, 1920 x 1080 (FHD), fino a 240Hz, tempo di risposta pari a 3ms, 300 nit Porte Due Thunderbolt 3, Tre USB-A, Due jack da 3.5mm, HDMI Dimensioni 363.4 x 255 x 22.9 mm Peso 2,3kg

Acer Triton 300

Credit: Acer

Triton 300 è pressoché identico a Helios 300, ma vanta un design più compatto e perde lo slot per gli HDD. È configurabile con i potenti processori mobile Intel Core di decima generazione della serie H, fino a 32GB di RAM DDR4-2933 e con una GPU Nvidia RTX RTX 2070 Max-Q. Le consegne dovrebbero cominciare a luglio, mentre il modello base dovrebbe avere un prezzo di partenza di 1100 euro.

Processore Intel Core i7-10750H e Core i5-10300H RAM 16GB DDR4-2933MHz (fino a un massimo di 32GB) GPU NVIDIA RTX 2070 Max-Q

NVIDIA RTX 2060

NVIDIA GTX 1660 Ti

NVIDIA GTX 1650 Ti Storage 512GB, 1TB, 2TB NVMe RAID 0 SSD

256GB, 512GB, 1TB PCIe NVMe SSD Display 15.6 pollici, 1920 x 1080 (FHD), LCD IPS, 240Hz, tempo di risposta pari a 3ms, 300 nit, 100% sRGB Porte USB-C, HDMI, Mini DisplayPort, Tre USB-A, Ethernet, jack da 3.5mm Dimensioni 363.4 x 255 x 22.9 mm Peso 2,1kg

Acer Nitro 7

Acer Nitro 7 è un portatile da gioco, nonché il meno potente tra i nuovi modelli del 2020. Tutti i modelli sono dotati della CPU Intel Core i7-10750H (6 core/12 thread + frequenza massima di 5GHz), mentre le GPU selezionabili sono di fascia media (RTX 2060 e GTX 1660 Ti). Il display non è male: la diagonale è di 15,6 pollici, supporta una risoluzione di 1920 x 1080 e una frequenza d’aggiornamento di 144Hz. La disponibilità è prevista per luglio, e il prezzo dovrebbe partire da 850 euro.

Processore Intel Core i7-10750H RAM 16GB DDR4-2933MHz (fino a un massimo di 32GB) GPU NVIDIA RTX 2060

NVIDIA GTX 1660 Ti Storage 512GB, 1TB, 2TB NVMe RAID 0 SSD Display 15.6 pollici, 1920 x 1080 (FHD), LCD IPS, 144Hz, tempo di risposta pari a 3ms, 300 nit Porte USB-C, HDMI, Tre USB-A, Ethernet, jack da 3.5mm Dimensioni 363 x 255 x 19,9 mm Peso 2.5kg

PC desktop

Predator Orion 9000

Predator Orion 9000 è senza dubbio un mostro; sarà il PC gaming di punta dell’azienda ed è una soluzione altamente consigliabile anche per i content creator. Si può optare per CPU del calibro di Intel Core i9-10980XE (18 core/36 thread, frequenza massima di 4,6GHz), inserire fino a 128GB di RAM e selezionare la GPU gaming più veloce del mercato, Nvidia GeForce RTX 2080Ti. Le consegne dovrebbero cominciare a ottobre, il prezzo non è stato dichiarato.

Processore Intel Core i9-10980XE Extreme Edition / Core i9-10940X / Core i9-9900X RAM 32GB DDR4-2933MHz

Fino a un massimo di 128GB GPU NVIDIA RTX 2080 Ti

NVIDIA RTX 2080 Super

NVIDIA RTX 2070 Super Storage Fino a tre HDD da 3TB

SSD da 2,5 pollici e 512GB

SSD hot-swap da 2,5 pollici e 512GB

SSD M.2 da 1TB Connettività Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

Killer E3100G Ethernet

Acer Nitro 50

Credit: Acer

Acer Nitro 50 è un Pc da gioco configurabile con componenti di buon livello. È la tipica build da “utente medio”, ed è configurabile con le CPU Comet Lake-S e GPU di fascia media e bassa. La disponibilità è prevista per agosto e il prezzo di partenza dovrebbe ammontare a 710 euro.

Sistema operativo Windows 10 Pro

Windows 10 Home Processore Intel Core i3 / i5 / i7 di decima generazione RAM 4GB, 8GB, 16GB DDR4-2666MHz

Fino a un massimo di 64GB GPU NVIDIA RTX 2060 Super

NVIDIA GTX 1660 Super

NVIDIA RTX 2060

NVIDIA GTX 1650 Storage 3TB 5,400 RPM HDD

1TB, 2TB 7,200 RPM HDD

128GB, 256GB, 512GB, 1TB M.2 PCIe SSD Connettività Wi-Fi 6

Realtek 8118AS Dragon Ethernet