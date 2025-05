ACER mostra al COMPUTEX dei monitor gaming con refresh rate da record

L'evoluzione dei monitor da gaming raggiunge nuovi picchi con ACER che sfida il mercato presentando una linea di dispositivi all'avanguardia. Il colosso taiwanese ha svelato una serie di monitor con specifiche tecniche impressionanti, posizionandosi in diretta competizione con i rivali MSI e ASUS nella corsa al display più veloce e performante. La nuova gamma di monitor Predator, ProCreator e Nitro rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di ACER, combinando tecnologie innovative con soluzioni pensate per diverse tipologie di utenti, dai gamer più esigenti ai professionisti della creatività digitale.

Il fiore all'occhiello della nuova lineup è rappresentato dai monitor della serie Predator che integrano i pannelli QD-OLED di ultima generazione prodotti da Samsung. Il Predator X27U F5 si posiziona come ammiraglia nella categoria dei monitor gaming 2K, offrendo un display da 27 pollici capace di raggiungere l'incredibile frequenza di aggiornamento di 500Hz. Questa caratteristica lo rende uno dei monitor più veloci attualmente disponibili sul mercato.

Per gli utenti che prediligono la risoluzione alla velocità pura, ACER propone il Predator X27 X, un monitor 4K QD-OLED con refresh rate fino a 240Hz. Entrambi i modelli condividono caratteristiche premium come la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, garantendo neri profondi e colori vividi.

La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, abbinata a un tempo di risposta GtG di soli 0,03ms, completa il pacchetto tecnologico di questi monitor, rendendoli particolarmente adatti sia per il gaming competitivo che per esperienze di gioco immersive. Queste specifiche rappresentano un punto di riferimento nell'industria e dimostrano l'impegno di ACER nel fornire soluzioni all'avanguardia.

Per chi cerca alternative più accessibili, la serie Nitro si presenta con tre modelli distinti: Nitro GA321QK P, Nitro GA341CUR W0 e Nitro PG271K. I primi due offrono rispettivamente risoluzioni UHD e UWQHD con frequenze di aggiornamento di 165Hz e 240Hz, mentre il terzo è un monitor portatile con risoluzione 4K su pannello IPS, unendo versatilità e qualità dell'immagine in un formato compatto.

Non solo gaming: ACER ha pensato anche ai professionisti della creatività con i nuovi monitor della serie ProCreator. Questa gamma include tre modelli di fascia alta: PE320QXT, PE27XT e PE320QK X, tutti progettati per offrire una riproduzione cromatica eccellente e una precisione del colore superiore, caratteristiche fondamentali per grafici, fotografi e videomaker.

Il PE320QXT rappresenta l'offerta premium di questa serie, vantando un'impressionante risoluzione 6K (6016x3384 pixel) che garantisce dettagli cristallini. Non da meno è il PE27XT, che offre una risoluzione 5K (5120x2880 pixel) su uno schermo più compatto. Tutti i monitor della serie ProCreator garantiscono una copertura del 99% degli spazi colore AdobeRGB e DCI-P3, con una precisione cromatica Delta E inferiore a 1, rendendo questi dispositivi strumenti professionali di altissimo livello.

La portabilità è un altro aspetto su cui ACER ha investito, presentando diversi monitor portatili pensati per migliorare la produttività in mobilità. Questi display secondari risultano particolarmente utili per professionisti che lavorano frequentemente fuori ufficio o per chi necessita di uno spazio di lavoro esteso anche in viaggio, rappresentando un complemento ideale per laptop e dispositivi mobili.

Con questa nuova lineup, ACER dimostra la propria capacità di innovare su più fronti, offrendo soluzioni avanzate sia per il mercato gaming che per quello professionale. L'introduzione di pannelli QD-OLED ad alta frequenza di aggiornamento segna un punto di svolta significativo nell'evoluzione dei monitor da gaming, mentre l'attenzione alla qualità dell'immagine e alla precisione cromatica nei modelli ProCreator conferma l'impegno dell'azienda nel soddisfare le esigenze dei creativi più esigenti.