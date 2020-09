ADATA Spectrix D50 Xtreme, i nuovi kit raggiungono i 5.000MHz

ADATA ha annunciato questa settimana la sua nuova serie di RAM Spectrix D50 Xtreme, disponibili solo come kit DDR4-4800 e DDR4-5000.

I moduli di memoria Spectrix D50 Xtreme puntano a compere con le migliori RAM in commercio e vengono fornite con una parte esterna rinnovata per differenziarsi dai modelli precedenti. Il dissipatore di calore in alluminio sfoggia una finitura lucida a specchio ed è ancora presente il diffusore RGB triangolare per dare un tocco colorato in più al prodotto.

Considerando le frequenze estreme, non sorprende che ADATA commercializzi solo la Spectrix D50 Xtreme in kit pensati per configurazioni Dual Channel con una capacità massima di 16GB. Infatti, diventa più difficile e costoso raggruppare i chip di memoria a frequenze come 4.800MHz e 5.000MHz, motivo per cui i produttori in genere non offrono densità superiori a 8GB per modulo.

Part Number Frequenza Capacità Timing Tensione (V) AX4U500038G19M-DGM50X DDR4-5000 2 x 8GB 19-28-28 1,60 AX4U480038G19K-DGM50X DDR4-4000 2 x 8GB 19-26-26 1,50

Il kit di memoria DDR4-5000 offre timing pari a 19-28-28, piuttosto normali per moduli di questo tipo, ma sorprende il voltaggio indicato. Infatti, le Spectrix D50 Xtreme di ADATA richiedono 1,6V per funzionare correttamente alla frequenza di 5.000MHz, mentre altre proposte simili necessitano solo di 1,5 V. Al contrario, la versione DDR4-4800 delle Spectrix D50 Xtreme funzionano a 1.5V. ADATA ha configurato i timing di quest’ultimo kit a 19-26-26.

Così come gli altri prodotti di ADATA, le Spectrix D50 Xtreme offrono il pieno supporto a Intel XMP 2.0, il che sembra strano, almeno per il kit DDR4-5000, dato che 1,5V è la tensione massima consentita. Tuttavia, non dovrebbe importare molto, poiché a frequenze come 4.800MHz, e superiori, saranno probabilmente necessarie un po’ di impostazioni manuali.

Al momento, la compagnia non ha rivelato il prezzo o la disponibilità dei kit di memoria Spectrix D50 Xtreme. Nella giornata di ieri, ADATA aveva presentato anche il nuovo mini PC XPG GAIA, sistema dalle dimensioni piuttosto contenute pensato per i videogiocatori e creatori di contenuti che non hanno a disposizione tanto spazio sulla propria scrivania ma che vogliono contare su potenza e funzionalità.