AIDA64 v6.00 con supporto preliminare ad AMD Navi e Intel Comet Lake

La nuova versione di AIDA64 integra il supporto preliminare ad AMD Navi e Intel Comet Lake, ma anche test compatibili con i Ryzen 3000.

L’ungherese FinalWire ha reso disponibile la versione 6.00 di AIDA64, noto software di benchmark e diagnostica per computer e non solo. Su Windows il software AIDA64 è disponibile in tre edizioni business e una home.

La nuova versione è interessante perché introduce il supporto preliminare alle GPU AMD Navi e integra due benchmark a 64 bit che sfruttano le unità FMA e le istruzioni AVX2 dei futuri processori AMD Ryzen 3000, nome in codice Matisse.

AIDA64 integra anche un nuovo test di hashing crittografico SHA3-512 in grado di usare le istruzioni AVX, AVX2 e AVX-512. Presente inoltre il supporto preliminare alle CPU Intel Comet Lake e maggiori informazioni sulle GPU di AMD Radeon VII, Nvidia GeForce GTX 1600 e GeForce RTX 2060.

La nuova versione del software è già pronta per Microsoft Windows 10 May 2019 e supporta i sensori dei dissipatori a liquido Corsair H100i Platinum e H115i Platinum, nonché quelli di Corsair Obsidian 1000D, EVGA iCX2, Farbwerk 360 e NZXT GRID+ V3.