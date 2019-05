Windows 10 May 2019 Update, le novità

Le principali novità di Windows 10 May 2019 Update, il nuovo feature update del sistema operativo di casa Microsoft scaricabile da subito.

Windows 10 May 2019 Update è il nome ufficiale del nuovo feature update di Windows 10, finora conosciuto con il nome in codice 19H1. L’aggiornamento è disponibile per tutti, anche se Microsoft sta procedendo a una distribuzione lenta e lo propone solo a chi lo ricerca esplicitamente tramite Windows Update.

Questo aggiornamento porta poche novità rispetto all’October 2018 Update, e principalmente si concentra sulla modifica e il miglioramento di alcune funzionalità già presenti nel sistema operativo anziché proporne di nuove. Andiamo a scoprire le principali novità del nuovo feature update di Windows 10 e anche alcuni piccoli ma interessamenti cambiamenti.

Come cambia l’interfaccia grafica

Come cambia la Windows Shell, ovvero l’interfaccia grafica utente di Windows 10 May 2019 Update? Arriva un nuovo tema definito “light” (chiaro), che in sostanza rende bianca (con trasparenza) la barra delle applicazioni, il menu start e le altre aree che compongono la Windows Shell.

Nell’ottica di una UI migliore, Microsoft ha implementato le ombre in diversi elementi e ha modificato lo sfondo di default, cambiandone l’estetica con colori più leggeri e un appiattimento generale.

Con il nuovo update gli utenti Windows 10 Home hanno la nuova modalità light abilitata di default dopo un’installazione pulita, mentre quelli di Windows 10 Pro ed Enterprise continuano ad avere la “dark mode” attiva di default.

Ricerca e Cortana si separano

Un altro cambiamento visibile riguarda la ricerca e Cortana. Microsoft l’aveva già anticipato e con Windows 10 May 2019 Update attua le promesse: le due funzioni sono separate. Una scelta saggia, che consente all’azienda di lavorare in modo distinto e, si spera migliore, su questi due aspetti del sistema.

La ricerca per esempio guadagna una nuova landing page per le attività di ricerca e un cambiamento dell’UI, Cortana invece inizia ad ascoltare automaticamente quando cliccate la sua icona nella taskbar. Sempre la ricerca vede comparire nella parte alta una sezione “top apps”, che non sono altro che le applicazioni che usate di più, in modo da avviarle rapidamente.

Impostazioni migliorato

Windows 10 May 2019 Update porta diversi cambiamenti per la pagina principale della funzione impostazioni, dove troviamo un’area nella parte superiore legata al vostro account che vi offre accesso rapido ad alcune funzioni come gli aggiornamenti e OneDrive.

Tra le novità di Impostazioni ecco la possibilità di disinstallare più app incluse di fabbrica nel sistema operativo. La lista è abbastanza corposa: 3D viewer (Visualizzatore 3D), Calcolatrice, Calendario, Groove Music, Posta, Film e TV, Paint 3D, Strumento di cattura, Sticky Notes, Registratore vocale.

Con Windows 10 May 2019 Update potete anche usare l’app Impostazioni per intervenire su alcune caratteristiche della connettività Ethernet, come la configurazione di indirizzi IP statici e impostazioni server DNS preferite.

Tra le altre novità degne di una qualche attenzione, Windows Update è stato aggiornato con un nuova disposizione dell’interfaccia che porta diverse funzioni in primo piano, come la possibilità di gestire le ore in cui fare gli aggiornamenti, metterli in pausa e altro.

A proposito, il sistema di aggiornamento intelligente analizza quando usate il PC in modo da non interrompere una vostra sessione di lavoro per installare un update, ma assicurare al tempo stesso che il PC sia sempre aggiornato. Un’altra novità già anticipata da Microsoft è che il nuovo Windows riserva fino a 7 GB di spazio su disco per gli aggiornamenti.

Per migliorare l’esperienza d’uso da parte dei meno informati e preparati, Microsoft consiglia un fix quando Windows rileva un problema. I messaggi d’errore diventano quindi più utili, come già scritto in questa news.

Paint rimane si migliora (per la gioia di tutti)

Microsoft aveva dichiarato in passato che il famoso software per disegnare Paint sarebbe andato in pensione. L’azienda non solo ne ha confermato la presenza in questo feature update ma lo ha anche migliorato. Come illustrato nel dettaglio in questa notizia, la casa di Redmond ha integrato la possibilità di gestire il programma esclusivamente tramite la tastiera, senza la necessità di un mouse.

Adesso è infatti possibile controllare il cursore attraverso i tasti freccia della tastiera, con la barra spaziatrice si potrà accedere a tutti gli strumenti, infine basterà digitare la combinazione CTRL+frecce per muovere il foglio.

Si tratta quindi di un aggiornamento utile per molti professionisti, ma soprattutto per le persone affette da disabilità, che potrebbero trarre giovamento da un ulteriore metodo d’interazione con il software.

L’integrazione dei controlli da tastiera non è l’unico cambiamento: Microsoft afferma di aver reso Paint più efficace con i software di lettura schermo come Windows Narrator.

Varie ed eventuali

Elencare tutte le piccole modifiche di Windows 10 May 2019 Update non solo è un lavorone (o lavoraccio), ma è anche poco interessante e sensato. In questa sezione elenchiamo alcuni dei cambiamenti generali più evidenti. Il nuovo feature update di Windows 10 include per esempio anche una nuova app di Office che dà rapido accesso ai documenti recenti e alle app Office sul web.

Con il nuovo aggiornamento appare l’icona del microfono nella system tray quando il microfono è in uso. Microsoft ha fatto alcuni cambiamenti anche alla tastiera touch rendendola più completa. Arriva il supporto al formato d’immagine RAW e la possibilità di far girare app Win32 (quelle classiche) all’interno di Windows Mixed Reality.

Potete anche impostare una scheda di default all’apertura del Task Manager e potete cambiare la dimensione del cursore tramite uno slider, con 15 differenti dimensioni tra cui scegliere. Lo Strumento di cattura dovrebbe passare in Cattura e Annota e il processo del menu Start è ora separato, in modo che non andrà mai in stato “sleep”: questo dovrebbe garantire maggiore reattività.

Infine, il nuovo Windows 10 May 2019 Update ha un’app Windows Sandbox che permette agli utenti Pro ed Enterprise di avviare istanze virtuali di Windows 10 sopra quella attiva per il testare software.

Come installarlo

Potete scaricarlo direttamente da Windows Update, andando in Impostazioni – Aggiornamento e Sicurezza – Windows Update e avviando la ricerca degli aggiornamenti. Dopodiché dovrete cliccare su Scarica e Installa, anche se l’azienda fa sapere che “potreste non vedere questa voce sul vostro dispositivo in quanto stiamo lentamente limitando la sua disponibilità, mentre monitoriamo i dati e il feedback”.

La voce “Scarica e Installa ora” è disponibile sui dispositivi con Windows 10 versione 1803 o 1809 che hanno installato anche gli aggiornamento del 21 maggio o successivi. La nuova versione è disponibile anche tramite Windows 10 Media Creation Tool (Come installare Windows da chiavetta USB).

A partire da questa versione avrete più controllo su quando avviare l’installazione del feature update. Sarà possibile scegliere esplicitamente se aggiornare il proprio dispositivo al controllo degli aggiornamenti o se mettere l’update in pausa per un massimo di 35 giorni (7 giorni alla volta, per cinque volte).

Microsoft ricorda che i computer Windows 10 che hanno distribuzioni datate saranno automaticamente aggiornati al fine di mantenere i sistemi sicuri. “Il Windows 10 April 2018 Update (versione 1803) raggiungerà la fine del supporto il 12 novembre 2019 per le edizioni Home e Pro. Da giugno inizieremo ad aggiornare i dispositivi con tale versione e quelle precedenti”.