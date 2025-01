Al CES 2025 sono arrivati anche i nuovi standard video: HDMI 2.2 e DisplayPort 2.1b

L'HDMI Forum e la Video Electronics Standards Association (VESA) hanno annunciato importanti aggiornamenti agli standard HDMI e DisplayPort al CES 2025 che si sta tenendo a Las Vegas. L'HDMI 2.2 offre una larghezza di banda aumentata a 96 Gbps, mentre DisplayPort 2.1b introduce miglioramenti per lunghezza e flessibilità dei cavi.

Questi avanzamenti pongono le basi per la prossima generazione di tecnologie di visualizzazione, consentendo risoluzioni e frequenze di aggiornamento più elevate. Sebbene la maggior parte dei consumatori non noterà benefici immediati, le innovazioni aprono nuove possibilità per applicazioni professionali e esperienze visive immersive.

L'HDMI 2.2 risolve problemi di sincronizzazione audio-video di lunga data.

L'HDMI 2.2 rappresenta un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore, l'HDMI 2.1. Pur mantenendo lo stesso design del connettore, la caratteristica principale è l'aumento della larghezza di banda a 96 Gbps, reso possibile dai nuovi cavi HDMI "Ultra96". Questa espansione supporta risoluzioni e frequenze di aggiornamento più elevate, tra cui:

4K fino a 480 Hz

8K fino a 240 Hz

10K a 120 Hz

Sebbene nessun monitor o display attuale raggiunga queste specifiche estreme, la maggiore larghezza di banda dell'HDMI 2.2 andrà a beneficio principalmente di applicazioni esigenti e ad alta intensità di dati come AR/VR/MR, realtà spaziale, display a campo luminoso e usi commerciali come cartellonistica digitale su larga scala, imaging medico e visione artificiale.

Una caratteristica importante dell'HDMI 2.2 è l'introduzione del Latency Indication Protocol (LIP), che migliora l'allineamento dei segnali audio e video, specialmente in configurazioni complesse con più dispositivi come ricevitori AV o soundbar. Il risultato è l'eliminazione del fastidioso ritardo audio-video, garantendo un'esperienza di intrattenimento più fluida.

Gli aggiornamenti apportati dalla nuova DisplayPort 2.1, sebbene meno rivoluzionari dell'HDMI 2.2, sono comunque degni di nota. VESA ha annunciato nuovi cavi attivi DP80LL ("low loss") che supportano velocità di collegamento UHBR20 fino a quattro corsie, raggiungendo un throughput massimo di 80 Gbps su lunghezze fino a tre metri. Questo miglioramento triplica efficacemente la lunghezza del cavo per le connessioni UHBR20 rispetto agli attuali cavi passivi DP80, offrendo maggiore flessibilità nel posizionamento e nella configurazione dei dispositivi.

Questi aggiornamenti sono stati resi possibili grazie alla collaborazione di VESA con leader del settore come NVIDIA, garantendo prestazioni e compatibilità ottimali tra GPU e le prossime tecnologie DisplayPort 2.1b. I cavi DP80LL certificati dovrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi.

Sebbene questi avanzamenti evidenzino l'impegno del settore nel fornire esperienze visive di qualità superiore, la maggior parte dei consumatori non ne sentirà un impatto immediato. Gli attuali standard HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0 sono più che sufficienti per alimentare i dispositivi di uso quotidiano, e potrebbero volerci anni prima che questi nuovi standard diventino mainstream.

Tuttavia, queste innovazioni preparano il terreno per la prossima generazione di tecnologia di visualizzazione, aprendo la strada a immagini immersive, sincronizzazione audio-video perfetta e maggiore flessibilità nelle applicazioni professionali e di consumo. Con la maturazione di queste tecnologie, promettono di ridefinire il modo in cui sperimentiamo e interagiamo con i media visivi.