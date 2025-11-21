Il gaming laptop Alienware 16x Aurora è in offerta su Amazon a 1.799€ invece di 2.099€. Questo portatile da gaming di fascia alta vi conquisterà con il suo display WQXGA da 16" a 240Hz con tecnologia G-Sync, processore Intel Core Ultra 9-275HX, GPU Nvidia GeForce RTX 5070, 32GB di RAM e SSD da 1TB. Un'occasione imperdibile per portarvi a casa potenza e prestazioni a 1.799€.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

Alienware Aurora, chi dovrebbe acquistarlo?

Alienware 16x Aurora è la scelta ideale per i gamer competitivi e i content creator professionisti che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Con il suo processore Intel Core Ultra 9-275HX a 24 core e la potente GPU RTX 5070 con 8GB GDDR7, questo laptop vi permetterà di giocare ai titoli AAA con ray tracing attivo mantenendo frame rate elevati, grazie anche al DLSS 4 e al display WQXGA a 240Hz con G-SYNC. I 32GB di RAM DDR5 e l'SSD da 1TB garantiscono multitasking fluido e tempi di caricamento rapidissimi, soddisfacendo le esigenze di chi lavora con editing video, rendering 3D o streaming simultaneo al gaming.

Questo portatile da gaming è particolarmente consigliato a chi cerca un sistema versatile per uso professionale e ludico, grazie alla Stealth Mode che disattiva l'illuminazione RGB e riduce il rumore – perfetto per videoconferenze o ambienti formali. Il sistema di raffreddamento Cryo-Tech avanzato assicura stabilità termica anche durante sessioni intensive, mentre la possibilità di espandere RAM e storage vi permetterà di adattare il laptop alle vostre future necessità.

Con uno sconto del 14% a soli 1799€, questo laptop rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca potenza di livello professionale. Il sistema di raffreddamento Cryo-Tech e la tastiera RGB personalizzabile completano un pacchetto che vi garantirà anni di gaming e produttività al top.

