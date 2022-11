Alcuni mesi fa, prima della presentazione ufficiale dei processori Core di 13° generazione Raptor Lake, il CEO Pat Gelsinger aveva affermato che tutte le varianti della nuova gamma sarebbero uscite entro quest’anno. Pare tuttavia non debba essere così, almeno stando ai rumor più recenti, secondo cui le CPU non ancora presentate dovrebbero debuttare in occasione del CES 2023, previsto per i primi giorni di gennaio.

Ad attenderci dovrebbero esserci un totale di ben 16 modelli, tra cui sono inclusi diversi processori Core i7 e Core i5 che saranno probabilmente caratterizzati da un’interessante rapporto prestazioni/prezzo. Ovviamente potremo aspettarci consumi inferiori rispetto ai modelli della serie K finora recensiti, come Core i9-13900K e Core i5-13600K, a beneficio di una maggior efficienza energetica. L’evento di lancio è previsto per il 3 gennaio 2023, data in cui si terranno anche diverse altre conferenze, a partire quella Nvidia.

Le novità non riguarderanno però solo le CPU, ma anche nuove schede madri di fascia media con chipset B760 e la presentazione dei modelli Core di 13° generazione destinati ai portatili. L’attesa è anche per il Core i9-13900KS, variante del top di gamma Raptor Lake ancora più potente e che sfoggerà frequenze massime fino a 6GHz. Tra i prodotti che ancora devono fare il proprio debutto c’è anche la GPU Arc A580, unico modello di fascia media della serie Arc Alchemist non ancora disponibile sul mercato.

Parlando delle novità della concorrenza, Nvidia potrebbe svelare la GeForce RTX 4070 Ti e la RTX 4060 all’evento GeForce, mentre AMD dovrebbe finalmente presentare gli attesi Ryzen 7000 con 3D V-Cache, la tecnologia proprietaria di stacking che ha debuttato con il Ryzen 7 5800X3D e che permette di aggiungere molta più cache L3 da dedicare ad ambiti che ne beneficiano particolarmente, come i videogiochi.