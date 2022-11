Le novità da parte di Nvidia non sono di certo finite, dato che dopo aver lanciato le nuove RTX 4090 e RTX 4080 da 16GB, l’azienda deve ancora presentare le sue proposte di fascia media RTX 4070 Ti e RTX 4060. E c’è probabilità di vedere proprio queste ultime due all’evento GeForce che l’azienda ha annunciato per il CES 2023, che come ogni anno si terrà a gennaio. L’evento sarà nuovamente trasmesso in streaming martedì 3 gennaio alle 08:00 (17:00 ora Italiana).

La RTX 4070 Ti, nello specifico, dovrebbe essere lanciata subito dopo, il 5 gennaio. La scheda video non è altro che la ex RTX 4080 da 12GB, che sarebbe dovuta uscire in concomitanza alla sorella maggiore da 16GB. La differenza tra i due modelli non si fermava però alla quantità di VRAM, ma anche al processore grafico che, nel modello meno potente, aveva un numero inferiore di CUDA Core. Quest’ultimo fattore in particolare è stato il motivo per cui la scheda è da subito finita nel mirino delle critiche, costringendo Nvidia a ritirarla in attesa di riannunciarla con un nome più appropriato.

Oltre a ciò, all’evento dovremmo anche poter vedere le RTX 4000 mobile destinate ai portatili, che dovrebbero presto fare capolino in nuovi prodotti di fascia alta equipaggiati con CPU Raptor Lake HX o Ryzen 7000 Dragon Range, altri prodotti che ci si aspetta di vedere al prossimo CES. La carne al fuoco è tanta anche lato software, per cui Nvidia dovrebbe parlare delle novità che riguardano il DLSS 3 e altre tecnologie per il miglioramento sia delle performance che delle immagini, introdotte con la nuova generazione di GPU. Non resta che segnarsi la data per non perdere l’evento!

Nel frattempo speriamo anche che l’azienda sarà riuscita a risolvere l’ostico problema che affligge il connettore d’alimentazione da 16 pin. Di recente, l’ennesima segnalazione da parte di un utente ha riguardato per la prima volta una rottura su una RTX 4090 Founders Edition: ve ne abbiamo parlato in un articolo.