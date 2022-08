Intel sembra aver cambiato strategia rispetto al passato, dato che ha deciso di lanciare tutte le CPU della line-up “Raptor Lake“, sia quelle desktop che mobile, nel giro di pochi mesi. Tra le novità dei processori Raptor Lake troviamo l’impiego di P-Core (Performance Core) basati sulla nuova architettura Raptor Cove, mentre gli E-Core (Efficiency Core) godranno di un maggior quantitativo di cache e performance migliorate. Il numero massimo di core messi a disposizione dovrebbe essere di 24 (con 32 thread – 8 P-Core e 16 E-Core), mentre il TDP dovrebbe rimanere lo stesso degli attuali Alder Lake, sebbene la frequenza di clock possa spingersi sino a 5,8GHz, come vi abbiamo riportato in questa notizia.

Intel Raptor Lake-P

Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha affermato:

All’interno del mercato attuale, stiamo riscontrando una relativa forza nei segmenti premium che serviamo, sia in ambito consumer che commerciale. Prevediamo di sfruttare questo slancio con il lancio della nostra famiglia di prodotti di nuova generazione Raptor Lake a partire dai modelli desktop in autunno, seguiti dalla famiglia mobile entro la fine dell’anno.

Questo significa che i processori Raptor Lake per desktop arriveranno il prossimo autunno, mentre le varianti mobile, inizialmente previste per l’inizio del 2023, sono state anticipate a fine 2022. Probabilmente, questa mossa è volta ad accaparrarsi il maggior numero di macchine per il periodo natalizio, che potrebbe costituire anche un vantaggio per i consumatori vista la maggiore scelta a disposizione. Dato che Raptor Lake non è altro che un aggiornamento dell’attuale Alder Lake, i maggiori produttori non avranno problemi ad essere pronti con i loro dispositivi tra qualche mese.

La scorsa settimana, vi abbiamo riportato che test effettuati su un esemplare di CPU Core i7-13700K avrebbero confermato che le CPU Raptor Lake beneficeranno dell’impiego di memorie DDR5, con performance multi-core superiori del 20%. Trovate tutti i dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.