Amazon Fire TV Soundbar Plus: a solo 200 euro non c'è di meglio | Test & Recensione

Soundbar 3.1 con Dolby Atmos e DTS:X virtualizzati, espandibile con subwoofer e satelliti per configurazione 5.1, perfetta per l'ecosistema Amazon.

La Amazon Fire TV Soundbar Plus si rivela un'opzione eccellente per chi cerca un significativo miglioramento audio rispetto agli altoparlanti integrati nelle TV moderne, senza complicazioni nell'installazione. Offre dialoghi nitidi grazie al canale centrale dedicato e bassi corposi con il subwoofer incluso nei bundle. L'integrazione con l'ecosistema Fire TV è impeccabile, permettendo un controllo unificato e semplificato. Tuttavia, la virtualizzazione Atmos non può competere con sistemi dotati di driver up-firing dedicati, e l'assenza di un'app companion limita le possibilità di personalizzazione avanzata. Consigliata principalmente a utenti non audiofili che vogliono migliorare l'esperienza cinematografica domestica con un investimento contenuto.

La Amazon Fire TV Soundbar Plus (acquistabile su Amazon) è una soundbar, perfetta per TV dai 43" in su, che al prezzo di poco più di 200 euro è in grado di rivoluzionare l'audio della TV, portandolo dal mediocre all'ottimo. Supporta tutti i formati surround ad alta risoluzione, è facilissima da installare e usare e grazie al bluetooth integrato permette anche di usarla la musica e non solo come abbinamento alla TV.

Recensione in un minuto

La Amazon Fire TV Soundbar Plus offre un notevole miglioramento rispetto agli altoparlanti integrati della maggior parte delle TV moderne, con un'enfasi particolare sulla chiarezza dei dialoghi e sulla potenza delle basse frequenze. Il sistema audio 3.1 garantisce un palcoscenico sonoro ampio e dettagliato, con un canale centrale che migliora significativamente l'intelligibilità delle voci. La tecnologia Dialogue Enhancer, regolabile su cinque livelli diversi, permette di personalizzare ulteriormente l'esperienza in base alle proprie preferenze e alle caratteristiche dell'ambiente.

Il supporto per i formati Dolby Atmos e DTS:X, sebbene virtualizzato, aggiunge una dimensione di spazialità al suono che risulta particolarmente efficace con contenuti cinematografici. La facilità di configurazione è un altro punto a favore di questa soundbar: basta collegarla alla TV tramite HDMI eARC e il gioco è fatto. L'integrazione con i dispositivi Fire TV è impeccabile, permettendo di controllare il volume e altre impostazioni direttamente dal telecomando della TV.

D'altro canto, la virtualizzazione degli effetti di altezza non può competere con soluzioni che implementano altoparlanti dedicati, e i materiali utilizzati riflettono il posizionamento di prezzo del prodotto. L'assenza di un'applicazione mobile per la gestione avanzata delle impostazioni rappresenta un limite per gli utenti più esigenti. Nel complesso, la Fire TV Soundbar Plus offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi desidera migliorare significativamente l'esperienza audio della propria TV senza investire in sistemi più costosi e complessi.

Com'è fatta

La Amazon Fire TV Soundbar Plus presenta un design minimalista che s'integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Con dimensioni di 94 cm di lunghezza, 13,2 cm di profondità e 6,4 cm di altezza, la soundbar (qua trovate una selezione di altre soundbar) è relativamente compatta considerando il sistema audio 3.1 integrato. Il peso di circa 4 kg la rende solida ma comunque maneggevole durante l'installazione. L'estetica è dominata da una griglia in tessuto nero che copre frontalmente gli altoparlanti, mentre il resto del corpo è realizzato in plastica con una finitura opaca che riduce la visibilità delle impronte digitali (ma controluce si vedono).

Dal punto di vista tecnico, la Fire TV Soundbar Plus integra un sistema audio 3.1 composto da tre altoparlanti full-range da 2,5 pollici per la riproduzione delle frequenze medie, tre tweeter da 1 pollice per gli alti e due woofer integrati per le basse frequenze.

Sul fronte della connettività, la soundbar offre un'interfaccia HDMI eARC per il collegamento alla TV, garantendo la massima qualità audio e la compatibilità con i formati più avanzati come Dolby Atmos e DTS:X. È presente anche un ingresso ottico digitale per TV più datate, una porta USB-A utilizzabile esclusivamente per gli aggiornamenti firmware e la connettività Bluetooth 5.0 per lo streaming musicale da dispositivi mobili. Purtroppo non è presente il supporto Wi-Fi, limitando le possibilità di streaming diretto da servizi musicali senza passare da un dispositivo intermediario.

La soundbar supporta un'ampia gamma di formati audio, inclusi Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio e PCM stereo. È importante sottolineare che, non disponendo di altoparlanti up-firing dedicati, i formati Atmos e DTS:X vengono virtualizzati attraverso algoritmi di elaborazione spaziale che simulano gli effetti di altezza. Questo approccio, sebbene non possa competere con sistemi dotati di driver fisici dedicati, permette comunque di godere di un'esperienza sonora più immersiva rispetto ai tradizionali sistemi 2.1 o 3.1.

Tra le funzionalità avanzate troviamo il DTS TruVolume, una tecnologia che normalizza automaticamente il volume durante la riproduzione, particolarmente utile per evitare sbalzi improvvisi tra scene dialogate e sequenze d'azione nei film. Il Dialogue Enhancer, regolabile su cinque livelli, permette di aumentare la chiarezza dei dialoghi senza necessariamente alzare il volume generale. Sono inoltre presenti quattro modalità audio preimpostate (Film, Musica, Sport e Notte), ciascuna ottimizzata per un tipo specifico di contenuto, con la possibilità di regolare manualmente i livelli di bassi e alti su una scala da 1 a 9.

Il telecomando incluso nella confezione è compatto e funzionale, con tasti dedicati per le funzioni più comuni come la regolazione del volume, la selezione della sorgente e l'accesso rapido alle modalità audio. Tuttavia, uno dei punti di forza della Fire TV Soundbar Plus è la sua integrazione con l'ecosistema Amazon: per chi possiede una TV Fire TV o un dispositivo Fire TV collegato, è possibile controllare completamente la soundbar tramite il telecomando del dispositivo Fire TV, accedendo alle impostazioni audio direttamente dal menu della TV.

Esperienza d'uso

L'installazione della Fire TV Soundbar Plus rappresenta uno dei suoi punti di forza: il processo è incredibilmente semplice e alla portata di chiunque. Una volta posizionata la soundbar davanti o sotto la TV, basta collegare il cavo HDMI in dotazione alla porta eARC della televisione e alla soundbar, quindi connettere l'alimentazione. Il sistema si accende automaticamente e, nelle TV compatibili, viene riconosciuto immediatamente senza necessità di configurazioni complesse. Il subwoofer wireless, se incluso, si accoppia automaticamente alla soundbar senza interventi manuali, richiedendo solo il collegamento alla presa di corrente.

Per gli utenti che possiedono un dispositivo Fire TV o una TV Fire TV, l'integrazione è ancora più fluida: il sistema operativo Fire OS riconosce la soundbar e configura automaticamente il telecomando della TV per controllare anche il volume e le funzioni base della soundbar. Questo livello di integrazione è particolarmente apprezzabile, poiché elimina la necessità di utilizzare più telecomandi per gestire il sistema audio-video. Inoltre, le impostazioni della soundbar diventano accessibili direttamente dal menu della TV, permettendo di regolare modalità audio, livelli di bassi e alti, e funzionalità avanzate come il Dialogue Enhancer senza interruzioni nell'esperienza di visione.

Una delle poche lacune nell'esperienza d'uso è l'assenza di un'applicazione mobile dedicata, presente invece in molti concorrenti come Sonos e Bose. Questo significa che tutte le regolazioni avanzate devono essere effettuate tramite il telecomando fisico o attraverso il menu della TV Fire TV, limitando la flessibilità e l'intuitività delle personalizzazioni più complesse. La mancanza di un sistema di calibrazione automatica dell'audio in base all'ambiente è un'altra assenza significativa, soprattutto considerando che alcuni concorrenti nella stessa fascia di prezzo offrono questa funzionalità.

Passando alla qualità audio, la Fire TV Soundbar Plus offre prestazioni sorprendentemente bilanciate per il suo segmento di prezzo. Il sistema 3.1 integrato garantisce un palcoscenico sonoro ampio e dettagliato, con una separazione chiara tra effetti, musica e dialoghi. Il canale centrale dedicato fa un lavoro eccellente nel rendere le voci nitide e intelligibili anche nelle scene più caotiche o nei sussurri. La funzione Dialogue Enhancer amplifica ulteriormente questo aspetto, permettendo di regolare la prominenza delle voci in base alle proprie preferenze e alle caratteristiche acustiche dell'ambiente.

Nei film d'azione la soundbar dimostra una buona dinamica, con esplosioni e effetti sonori che acquisiscono corpo e presenza. Tuttavia, scendendo sotto i 50 Hz, la risposta in frequenza inizia a calare, limitando l'impatto delle frequenze ultra basse più profonde tipiche di alcune colonne sonore cinematografiche moderne.

La virtualizzazione Dolby Atmos e DTS:X rappresenta un compromesso interessante: sebbene non possa replicare la tridimensionalità di un sistema con altoparlanti up-firing dedicati, la Fire TV Soundbar Plus riesce comunque a creare un senso di spazialità superiore rispetto ai tradizionali sistemi stereo o 2.1. In scene dove il suono "gira nella stanza" non può essere replicato alla stessa maniera di soundbar più evolute o sistemi multi-canale dedicati.

Per quanto riguarda la riproduzione musicale, la soundbar si comporta in modo più che soddisfacente, andando oltre le aspettative, soprattutto nella modalità "Musica" che bilancia adeguatamente frequenze alte, medie e basse. Generi come il pop e il rock risultano piacevoli, con una buona separazione degli strumenti e voci chiare. Nei brani classici o jazz più complessi, tuttavia, emerge una certa limitazione nella risoluzione dei dettagli più sottili e nella riproduzione delle armoniche superiori.

La connessione Bluetooth 5.0 funziona in modo affidabile per lo streaming musicale da smartphone e tablet, con una portata adeguata e stabilità del segnale. Tuttavia, la limitazione al codec SBC (senza supporto per codecs di qualità superiore come aptX o LDAC) rappresenta un compromesso in termini di qualità audio per gli audiofili più esigenti.

L'efficienza energetica della Fire TV Soundbar Plus è nella media per questa categoria di prodotti, con un consumo di circa 25W durante l'utilizzo normale e meno di 0,5W in standby. La soundbar implementa una funzione di spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività, contribuendo a ridurre il consumo energetico quando non è in uso. Il risveglio dalla modalità standby è rapido, richiedendo solo pochi secondi prima che il sistema sia operativo.

Verdetto

La Amazon Fire TV Soundbar Plus è un'opzione molto interessante per chi desidera migliorare significativamente l'esperienza audio della propria TV senza investire in sistemi più costosi e complessi. I suoi punti di forza risiedono nella facilità d'installazione, nella qualità dei dialoghi, nella potenza delle basse frequenze (anche senza sub) e nell'integrazione perfetta con l'ecosistema Fire TV di Amazon.

I dialoghi sono cristallini grazie al canale centrale dedicato e alla funzione Dialogue Enhancer, che permette di regolare la prominenza delle voci su cinque livelli diversi.

Il prezzo è competitivo rispetto alle prestazioni offerte, con un eccellente rapporto qualità-prezzo nella sua fascia di mercato. Ed è un prodotto versatile grazie alle diverse modalità audio preimpostate e alla possibilità di regolare manualmente bassi e alti.

Tra i principali difetti c'è una virtualizzazione Atmos che non può competere con sistemi dotati di driver up-firing dedicati, limitando l'effettiva tridimensionalità del suono. I materiali di costruzione sono economici, e riflettono il posizionamento di prezzo del prodotto, con una suscettibilità ai graffi e un'estetica meno premium rispetto a modelli di fascia superiore.

Manca un'app companion per la gestione avanzata delle impostazioni, limitando la flessibilità e l'intuitività delle personalizzazioni più complesse.

La connettività è limitata, senza Wi-Fi e con supporto solo per il codec Bluetooth SBC, precludendo alcune possibilità di streaming audio di qualità superiore.

In conclusione, con un prezzo di poco superiore alle 200 euro, la Amazon Fire TV Soundbar Plus rappresenta un investimento ragionevole per trasformare radicalmente l'esperienza di ascolto della propria TV.

È ideale per ambienti di dimensioni medio-piccole, dove può esprimere al meglio le sue capacità senza dover riempire spazi troppo ampi. Gli appassionati di film e serie TV apprezzeranno la chiarezza dei dialoghi e la potenza delle scene d'azione, mentre gli audiofili più esigenti potrebbero trovare limitazioni nella riproduzione musicale più raffinata.