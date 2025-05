Asus presenta al COMPUTEX la RTX 5080 Noctua con tre ventole

Asus ha saputo stupire anche al COMPUTEX 2025, dove ha presentato un ventaglio di soluzioni hardware che potrebbero ridefinire l'esperienza di gioco per milioni di appassionati. Dalla rivoluzione ergonomica delle periferiche fino alle soluzioni grafiche di nuova generazione, Asus dimostra ancora una volta la sua capacità di spingersi oltre i confini del convenzionale.

Tra le innovazioni più significative spiccano la RTX 5080 con sistema di raffreddamento Noctua, la nuova generazione di schede grafiche BTF con adattatore per retrocompatibilità, e una dock GPU Thunderbolt 5 che promette di rivoluzionare il concetto di grafica esterna. Sul fronte periferiche, la tastiera divisa ROG Falcata e il mouse ROG Harpe II Ace rappresentano la risposta di Asus alle crescenti esigenze di ergonomia e prestazioni per sessioni di gioco prolungate.

La tastiera meccanica split ROG Falcata si distingue per il suo design diviso in due parti, permettendo ai giocatori di posizionare ciascuna metà nella posizione più naturale per i polsi. Questa soluzione punta a ridurre l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco, consentendo una postura più naturale che segue l'angolazione fisiologica delle braccia, un problema spesso trascurato nel design delle tastiere gaming tradizionali.

L'Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition rappresenta forse l'innovazione più impressionante sul fronte hardware grafico. Questa scheda monumentale, equipaggiata con tre ventole Noctua NF-A12x25 G2 da 120mm, stabilisce nuovi standard di raffreddamento e silenziosità. Le dimensioni sono proporzionate alla potenza: quattro slot di spessore e oltre 360 mm di lunghezza la rendono una delle GPU più imponenti mai realizzate, ma questo sacrificio in termini di spazio si traduce in temperature operative significativamente più basse e livelli di rumore drasticamente ridotti.

Altrettanto interessante è l'evoluzione delle schede grafiche BTF (Back To Future), che ora presentano una soluzione brillante al problema della compatibilità. La prima generazione di queste GPU, caratterizzate da connettori dorati supplementari per l'alimentazione, era utilizzabile esclusivamente con schede madri BTF. Asus ha riprogettato questi connettori, incassandoli nella scheda e permettendo così l'installazione anche su motherboard tradizionali tramite il classico connettore di alimentazione 12V 2x6.

Un vantaggio collaterale ma potenzialmente cruciale di questa soluzione è la possibile risoluzione dei problemi di fusione riscontrati con i connettori 12VHPWR, grazie all'adattatore metallico incluso che dovrebbe garantire maggiore robustezza. Quando finalmente si effettuerà l'upgrade a una scheda madre BTF, sarà sufficiente collegare l'adattatore incluso, permettendo alla GPU di ricevere alimentazione direttamente dalla motherboard senza necessità di cavi esterni.

Il ROG XG Station 3 rappresenta un'altra novità significativa: una dock GPU esterna che sfrutta la tecnologia Thunderbolt 5 per offrire fino a 80 Gbps di banda passante. Compatibile con le più recenti schede grafiche AMD e NVIDIA, incluse le BTF, questa soluzione include anche porte USB aggiuntive per migliorare la connettività complessiva. Sebbene questa larghezza di banda dovrebbe essere sufficiente per gestire una RTX 5080, gli appassionati più esigenti sperano già in una versione futura che possa raggiungere i 120 Gbps, necessari per sfruttare appieno GPU ancora più potenti come la RTX 5090.

Il mouse ROG Harpe II Ace completa l'offerta periferica di Asus, presentandosi come un'alternativa leggera e maneggevole ai prodotti di altri produttori premium come Logitech. I test preliminari suggeriscono sensazioni tactili eccellenti, ma sarà necessario attendere prove di laboratorio più approfondite per valutarne le reali prestazioni rispetto alla concorrenza e alla versione precedente.

Con queste novità, Asus dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare su più fronti contemporaneamente, dall'ergonomia all'efficienza termica, fino alla semplificazione dell'installazione hardware.