HYTE svela Nexus 2.3: interfaccia rinnovata per prestazioni superiori

L'universo dei componenti PC si colora di nuove sfumature e tecnologie avanzate grazie alle ultime novità annunciate da HYTE durante il COMPUTEX di quest'anno. L'azienda, già nota per le sue soluzioni hardware all'avanguardia, ha svelato un aggiornamento sostanziale per il suo software Nexus, insieme a una serie di prodotti innovativi che promettono di ridefinire l'esperienza di assemblaggio dei computer di nuova generazione. Dai cavi riser compatibili con PCI 5.0 alle nuove colorazioni ispirate ai tè asiatici, HYTE dimostra ancora una volta la sua capacità di coniugare prestazioni tecniche e design distintivo.

Il cuore dell'annuncio HYTE è rappresentato dall'aggiornamento 2.3 del software Nexus, la soluzione proprietaria che integra il controllo completo dell'hardware in un'unica interfaccia. Questa nuova versione amplierà significativamente la compatibilità con i componenti PC di ultima generazione, grazie all'implementazione dell'SDK OpenRGB e di altre librerie hardware specializzate nel monitoraggio delle prestazioni.

L'aggiornamento non si limita al supporto di hardware di terze parti, ma potenzia anche i dispositivi HYTE già esistenti. Gli utenti del case Y70 Touch Infinite potranno beneficiare di nuovi widget per il display integrato, con funzioni dedicate all'illuminazione e al monitoraggio dei frame rate. La linea di dissipatori a liquido Q-Series riceverà invece pannelli multi-statistiche avanzati, permettendo un controllo ancora più granulare delle prestazioni termiche.

Sebbene HYTE non abbia ancora comunicato una data di rilascio ufficiale per l'aggiornamento 2.3 di Nexus, l'azienda ha invitato gli utenti a registrarsi sul sito ufficiale per ricevere notifiche non appena il software sarà disponibile per il download.

Le novità hardware

Tra le novità hardware più attese spicca sicuramente il nuovo cavo riser PCI 5.0 Hyper Riser. Progettato specificamente per sfruttare appieno il potenziale delle prossime generazioni di schede grafiche, questo componente promette prestazioni ai vertici della categoria con banda passante ottimizzata secondo lo standard PCIe 5.0. Un accessorio che si rivolge chiaramente agli entusiasti e ai professionisti che non vogliono compromessi nelle configurazioni high-end.

HYTE ha inoltre presentato una nuova colorazione per il suo apprezzato case Y70, rispondendo alle numerose richieste della community. La versione "Matcha Milk" si distingue per le tonalità verde tè matcha profonde e caratteristiche, che donano al telaio un'estetica unica e distintiva. Per chi possiede già un case Y70, sarà disponibile anche un kit di aggiornamento separato per il display Touch Infinite nella stessa colorazione.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

La palette cromatica si espande ulteriormente con i nuovi pacchetti da quattro ventole FA12, disponibili in diverse varianti ispirate alle bevande asiatiche: Strawberry Milk (rosa fragola), Taro Milk (viola taro), Snow White (bianco neve) e Matcha Milk (verde tè matcha). Le caratteristiche tecniche rimangono invariate rispetto alle FA12 originali, con il design a pale ibride che bilancia perfettamente flusso d'aria e pressione statica, e il controllo PWM per una regolazione precisa della velocità.

Tutti i prodotti annunciati, insieme ai recentemente svelati case X50 e X50 Air, sono stati esposti nella suite HYTE al Computex 2025, suscitando notevole interesse tra visitatori e appassionati. L'azienda ha mantenuto un certo riserbo riguardo ai prezzi di listino e alle date precise di lancio, promettendo di condividere questi dettagli in un secondo momento.