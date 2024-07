AMD decisa a competere con NVIDIA: acquista la start-up finlandese Silu AI per 665 milioni

AMD ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Silo AI, il più grande laboratorio privato di intelligenza artificiale in Europa, in una transazione interamente in contanti del valore di circa 665 milioni di dollari. Questo accordo rappresenta un ulteriore passaggio significativo nella strategia dell'azienda per fornire soluzioni AI end-to-end basate su standard aperti, in stretta collaborazione con l'ecosistema globale di AI.

Con sede a Helsinki, in Finlandia, e operazioni sia in Europa che in Nord America, Silo AI è specializzata in soluzioni guidate dall'AI che permettono ai clienti di integrare l'intelligenza artificiale nei loro prodotti, servizi e operazioni in modo rapido e semplice. L'azienda ha una vasta esperienza in diversi mercati, con clienti del calibro di Allianz, Philips, Rolls-Royce e Unilever. Silo AI lavora anche allo sviluppo di modelli linguistici multilingue di punta, come Poro e Viking, su piattaforme AMD, nonché sulla piattaforma di modellazione SiloGen.

Peter Sarlin, CEO e cofondatore di Silo AI, ha dichiarato: "La nostra missione fin dall'inizio è stata quella di costruire un'azienda leader nel settore AI; l'annuncio di oggi è il passo logico successivo in tale sforzo, poiché ci uniamo a AMD per plasmare il futuro del computing AI." Sarlin continuerà a guidare il team di Silo AI come parte del gruppo Artificial Intelligence di AMD, riportando al senior vice president di AMD, Vamsi Boppana. L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà del 2024.

Vamsi Boppana, senior vice president del gruppo Artificial Intelligence di AMD, ha evidenziato: "In ogni settore, le imprese cercano modi rapidi ed efficaci per sviluppare e implementare soluzioni AI per le loro esigenze aziendali specifiche. Il team di esperti di AI affidabili e l'esperienza comprovata di Silo AI nello sviluppo di modelli e soluzioni AI di leadership, inclusi LLM avanzati realizzati su piattaforme AMD, accelereranno ulteriormente la nostra strategia AI e promuoveranno la costruzione e l'implementazione rapida di soluzioni AI per i nostri clienti globali."

Ulteriori dettagli sull'acquisizione e sulla futura collaborazione saranno discussi nel panel con Peter Sarlin, CEO di Silo AI, al Tech.eu Summit del 2023.