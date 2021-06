AMD: è ufficiale, la Radeon RX 6900 XT Liquid Edition sarà la nuova top di gamma

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dopo gli avvistamenti degli scorsi giorni, finalmente AMD ha presentato ufficialmente la versione della sua scheda grafica di punta Radeon RX 6900 XT dotata di un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso (LCS). Il nuovo prodotto vanta frequenze sia della CPU che delle memorie più elevate rispetto alla reference board equipaggiata con la classica soluzione a tripla ventola (che è già tra le migliori schede video in commercio), ma sarà (almeno inizialmente) disponibile esclusivamente per i produttori di sistemi preassemblati.

Credit: Maingear

La Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled di AMD è dotata della GPU Navi 21, che offre 5.120 Stream Processor con clock fino a 2.250MHz (game clock) ed è accompagnata da 16GB di memoria GDDR6 a 18Gb/s. Esistono già alcuni modelli di Radeon RX 6900 XT di terze parti che possiedono frequenze più alte della GPU, ma la Radeon RX 6900 XT con raffreddamento a liquido è l’unica a presentare RAM da 18Gb/s. La scheda ha una TDP di 330W e viene raffreddata utilizzando il sistema di raffreddamento a liquido personalizzato da AMD con un radiatore da 120mm munito di una ventola.

A differenza delle Radeon RX 6900 XT di terze parti che dispongono di tre connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin, la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled ne ha solo due, ma più che sufficienti per fornire fino a 300W di potenza alla scheda. La presenza di due connettori significa anche che la scheda sarà compatibile con quasi tutti gli alimentatori ad alte prestazioni. La Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled di AMD è chiaramente una delle schede video più veloci al mondo basate sulla GPU Big Navi di AMD, ma per qualche motivo la società non ha intenzione di venderla sul mercato al dettaglio, ma la offrirà esclusivamente ai produttori di sistemi preassemblati, stando ai colleghi di VideoCardz.

Credit: Maingear

Proprio per questo motivo, l’azienda non ha rivelato il prezzo consigliato al pubblico. Maingear sarà uno dei primi a offrire la Radeon RX 6900 XT di AMD con raffreddamento a liquido negli Stati Uniti e ha già aperto una pagina dedicata ad essa.