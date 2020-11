AMD Radeon RX 6900 XT ha un clock massimo di 3,0GHz

Quest’anno AMD vuole davvero dimostrare alla sua diretta concorrente Nvidia di saperci fare con le GPU. La Radeon RX 6900 XT, secondo le voci circolate in rete in questi giorni, sarebbe in grado di raggiungere in overclock la frequenza di 3,0GHz. Sarà sufficiente per battere la concorrenza?

L’indiscrezione è stata pubblicata su Twitter dal sempre affidabile leaker Patrick Schur. La top di gamma della famiglia Big Navi di AMD, la Radeon RX 6900 XT, avrebbe un limite massimo per il clock più alto delle due sorelle minori, le RX 6800 e RX 6800 XT.

La GPU Navi 21 con 72 CU della RX 6800 XT è in grado di raggiungere una GFX (frequenza del processore grafico) di 2,8GHz. Il limite sembra essere stato imposto da AMD e nessun partner AIB o overclocker estremo è riuscito a superare tale barriera. Questo limite sarebbe stato delimitato per impedire che in overclock una scheda come la RX 6800 XT possa raggiungere prestazioni simili alla top di gamma, cosa non difficile da credere in quanto alla fine dei conti la RX 6900 XT condivide con essa sia il TGP di 300W che le frequenze di clock di riferimento.

The RX 6800 XT is limited to 2800 MHz… but not the RX 6900 XT. 😈 pic.twitter.com/mw0udx9rqp — Patrick Schur (@patrickschur_) November 29, 2020

AMD Radeon RX 6900 XT, la quale ha 80 CU abilitate, sembra avere un limite di frequenza più alto rispetto alle GPU con CU ridotti. Con una velocità di clock massima di 3,0GHz, la scheda grafica sarà sorprendente in overclock, soprattutto se AMD dovesse confermare ufficialmente che gli AIB possono presentare i propri progetti personalizzati basati su questo SKU.

Roman “der8auer” Hartung ha pubblicato un video in cui ha cercato di superare questo limite sulla RX 6800 XT Red Devil di PowerColor. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi, questo limite sembra impossibile da superare senza gli strumenti necessari.

La AMD Radeon RX 6900 XT sarà disponibile all’acquisto a partire dall’8 dicembre prossimo.