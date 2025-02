Ecco Radeon RX 9070 e RX 9070 XT: riuscirà AMD a battere NVIDIA?

Dopo averle rinviate in occasione del CES di Las Vegas, AMD è finalmente pronta a svelare al pubblico le nuove schede grafiche Radeon RX 9070 XT e RX 9070, basate sulla nuova architettura RDNA 4. La nuova generazione di GPU della serie Radeon RX 9000 promette un miglioramento significativo in termini di prestazioni, efficienza energetica e qualità dell’immagine, grazie al nuovissimo FSR 4.

L’evoluzione dell’architettura RDNA 4

L’architettura RDNA 4 segna un passo avanti rispetto alla precedente RDNA 3, introducendo ottimizzazioni chiave che migliorano l’efficienza e la gestione delle risorse della GPU. Sviluppata per dare il massimo con i videogiochi, RDNA 4 fa anche un netto passo avanti nella gestione del ray tracing e nella gestione del Machine Learning, con performance 4 volte superiori a RDNA 2 e doppie rispetto a RDNA 3.

Uno dei punti più innovativi è l’introduzione dell’allocazione dinamica dei registri, una tecnologia che consente una gestione più intelligente delle risorse, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando il parallelismo delle operazioni. Questo si traduce in un significativo aumento delle operazioni eseguibili contemporaneamente, con fino a 4096 operazioni parallele su formati di calcolo avanzati come FP8 e BF8.

Un altro miglioramento fondamentale riguarda la gestione della cache e della latenza della memoria. AMD ha implementato ottimizzazioni che riducono il consumo energetico, garantendo al contempo una maggiore velocità di accesso ai dati. Questo si traduce in un miglioramento delle prestazioni complessive, particolarmente evidente nei carichi di lavoro più intensi, come il rendering in tempo reale e il ray tracing. L’implementazione della nuova Traversal Heatmap con OBB consente inoltre una gestione più efficiente dei calcoli di ray tracing, ottimizzando la distribuzione dei carichi di lavoro e migliorando la qualità dell’illuminazione nei giochi. RDNA 4 raddoppia anche le unità Ray/Box e Ray/Triangle, per offrire prestazioni nettamente superiori alla passata generazione in quello che è di fatto, il vero tallone d’Achille delle GPU AMD di passata generazione.

FSR 4: l’upscaling IA che ridefinisce la qualità grafica

Tra le novità a livello software spicca AMD FidelityFX Super Resolution 4, o FSR 4, una versione completamente rinnovata della tecnologia di upscaling che porta miglioramenti significativi in termini di qualità dell’immagine. Una delle caratteristiche principali di FSR 4 è l’integrazione dell’intelligenza artificiale per l’upscaling delle immagini, che permette di ottenere una resa visiva nettamente superiore rispetto alle versioni precedenti.

Il nuovo sistema sfrutta algoritmi avanzati per ricostruire i dettagli delle immagini a bassa risoluzione, mantenendo un livello di nitidezza e fedeltà visiva quasi indistinguibile dal rendering nativo. Rispetto a FSR 3, il miglioramento della qualità è evidente, con la modalità prestazioni di FSR 4 nettamente più nitida di quella bilanciata di FSR 3. Non ci sono novità riguardo alla Frame Generation, che rimane la stessa già presente in FSR 3; questo significa che AMD non ha una risposta alla Multi Frame Generation di NVIDIA, almeno per il momento.

FSR 4 debutterà al lancio su oltre 30 giochi, tra cui CoD Black Ops 6, Kingdom Come Deliverance II, Marvel Rivals, Spider-Man 2, Spider-Man Miles Morales e tanti altri. Entro la fine del 2025 arriverà su un totale di oltre 75 giochi sviluppati dalle principali software house, quali Activision, Naughty Dog, GUerrilla, Insomniac e tante altre.

Altra novità lato software è il nuovo Fluid Motion Frames 2.1, parte della suite HYPR-RX in cui troviamo anche Radeon Anti-Lag 2, che ora supporta anche Apex Legends. La nuova versione di AFMF migliora l’algoritmo precedente grazie a una riduzione dell’effetto ghosting e una maggiore stabilità delle immagini in movimento, inoltre rimane compatibile con moltissime GPU AMD, comprese quelle integrate nei processori Ryzen AI 300. Per darvi un’idea delle performance, a risoluzione 4K Kingdom Come Deliverance II raggiunge i 124 FPS medi, triplicando le prestazioni in 4K nativo, mentre Microsoft Flight Simulator 2024 passa da 41 FPS a 108 FPS e Star Citizen passa da 56 FPS a 168 FPS.

Le nuove schede: ecco a voi RX 9070 XT e RX 9070

La casa di tutte queste novità sono le nuove GPU, che arriveranno sul mercato il 6 marzo con una “grande disponibilità”, almeno secondo AMD. Non ci saranno schede Reference, ma solamente quelle dei vari partner come ASUS, XFX, PowerColor, Sapphire e tanti altri.

La top di gamma della nuova generazione è la RX 9070 XT, equipaggiata con 64 Compute Unit, 64 acceleratori RT hardware, 128 acceleratori IA hardware, una frequenza massima di 2,97GHz e 16GB di memoria video, per un TBP (Total Board Power) di 304 watt. La sorella minore RX 9070 conta invece 56 Compute Unit, 56 acceleratori RT hardware, 112 acceleratori IA hardware, una frequenza di 2,52GHz, 16GB di memoria video e un TBP di 220 watt.

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Compute Unit 64 56 Acceleratori RT hardware 64 56 Acceleratori IA hardware 128 112 Memoria video 16 GB 16 GB Frequenza 2,97 GHz 2,52 GHz TBP 304 watt 220 watt

Entrambe le schede sfruttano connettività PCIe 5.0 x16 di ultima generazione e offrono uscite video HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1a. Inoltre, AMD ha scelto il classico PCIe 8 pin per l’alimentazione, non affidandosi nemmeno stavolta al cavo 12V2x6 in uso sulle NVIDIA; una decisione saggia, visti i problemi che stanno emergendo con le RTX 50.

Mancano ancora diverse specifiche, tra cui ad esempio la tipologia di memoria utilizzata, la sua velocità e la larghezza di banda, ma le scopriremo in fase di recensione.

Le prestazioni: cosa aspettarsi?

AMD ha voluto confrontare le nuove Radeon con la RX 7900 GRE e con le RTX 3080 e 3090: una scelta quantomeno curiosa, sia per l’assenza della ex top di gamma RX 7900 XTX che per quella di una qualsiasi RTX 40. Dovremo attendere la recensione per scoprire come si comporteranno le nuove arrivate rispetto alla passata generazione NVIDIA.

Venendo ai dati condivisi dal Team Red, la RX 9070 è il 21% più veloce della RX 7900 GRE e il 26% della RTX 3080 in 4K. In rasterizzazione. Rispetto alla scheda AMD, vediamo i distacchi più significativi in Dragon Age: Veilguard (+25%) Cyberpunk 2077 (+26%) e Assassin’s Creed Mirage (+28%), mentre in ray tracing li abbiamo in Dying Light 2 (+30%), Cyberpunk 2077 (+33%) e F1 24 (+34%). In QHD la situazione è praticamente la stessa, con un incremento di prestazioni medio del 20%.

La RX 9070 XT supera invece del 42% la RX 7900 GRE e del 26% la RTX 3090, sempre a risoluzione 4K. I grafici condivisi da AMD la vedono in netto vantaggio rispetto alla RX 7000 in Assassin’s Creed Mirage (+43%), God of War: Ragnarok (+46%) e Cyberpunk 2077 (+48%) in rasterizzazione, mentre in raytracing il divario più ampio si ha in Hitman 3, Cyberpunk 2077 e F1 24, arrivando fino a +66%. La differenza con la RX 7900 GRE scende leggermente in QHD, ma rimane comunque importante e si assesta sul 38%.

Novità anche per la suite Adrenalin

Oltre alle innovazioni hardware, AMD ha potenziato il proprio ecosistema software con aggiornamenti alla suite Adrenalin. Una delle aggiunte più rilevanti è l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui spicca AMD Chat, un chatbot offline capace di generare immagini e rispondere alle domande degli utenti, oltre a permette di attivare funzioni del software Adrenalin semplicemente chiedendolo in linguaggio naturale. Al momento supporta solo l’inglese, ma non è detto che in futuro non arrivi anche in lingua italiana.

Le ottimizzazioni software non si fermano solo al gaming, ma riguardano anche l’ambito della creazione di contenuti e dello streaming: la nuova tecnologia di encoding supporta il 1080p con codec H.264 a 6 Mbps e l’8K a 75 FPS per HEVC e AV1, garantendo una qualità video eccellente anche per i content creator.

I prezzi delle nuove Radeon RX 9000

AMD non ha comunicato in anticipo i prezzi delle GPU, svelandoli solo una volta caduto l'embargo sull'annuncio. La RX 9070 costerà 549 dollari, mentre la RX 9070 XT 599 dollari; prezzi che per l'Italia dovrebbero tradursi rispettivamente in 649 e 699 euro.

Considerando che le controparti NVIDIA RTX 5070, con cui verosimilmente queste Radeon si scontreranno, costano rispettivamente 659 e 899 euro, la Radeon RX 9070 XT sembra davvero molto interessante; tutto dipenderà dalle prestazioni che la scheda sarà in grado di offrire, ma per scoprirle dovremo aspettare la recensione completa.