Oltre alla serie RTX 40 di Nvidia, fra le attese uscite di quest’anno ci sono anche le nuove GPU RDNA 3 di AMD. La nuova gamma dovrebbe offrire un salto prestazionale notevole rispetto i modelli attuali. I rumor più recenti parlano di modelli di fascia media prestanti come una RX 6900 XT, assieme a un prezzo che dovrebbe attestarsi su un massimo di 500 dollari per la fascia medio-alta.

Le nuove GPU AMD RDNA 3 saranno inoltre le prime ad essere costruite con più di un chiplet ed è proprio su questo approccio che gira la nuova architettura dell’azienda, la quale dovrebbe far uso dei nodi produttivi da 5 e 6nm di TSMC. Come suggerito dall’insider @Greymon55, la GPU Navi 31 di AMD potrebbe essere composta da due Graphics Complex Dies (GCD) da 5nm, quattro Memory Complex Dies (MCD) e un controller adibito all’interconnessione.

maybe

31=

two 5nm GCD

four 6nm MCD

one interconnected controller

7 Chiplets in total — Greymon55 (@greymon55) April 11, 2022

In questo modo l’azienda punta ad aumentare ulteriormente la scalabilità, a tutto beneficio delle prestazioni e soprattutto del prezzo. Con un totale di ben 7 chiplet, Navi 31 offrirebbe una maggior quantità di stream processor, con cui sarà possibile aspettarsi almeno il doppio delle performance rispetto la gamma Navi 21. Secondo le info dello youtuber Moore’s Law is Dead, i modelli di fascia media dovrebbero essere dotati di 8GB di RAM GDDR6 e una larghezza di banda di 18 Gbps.

AMD RDNA 3

AMD avrebbe inoltre fatto dei notevoli passi avanti anche riguardo il ray tracing. Seguendo l’approccio chiplet, l’azienda ha la possibilità di superare la concorrenza sia nelle prestazioni che nell’efficienza, fattore dove Nvidia sembra aver intrapreso la strada opposta. Se le sempre più insistenti voci riguardo i consumi maggiorati delle RTX 4000 dovessero trovare conferma (cosa che ormai sembra dimostrata), AMD avrebbe un vantaggio non da poco sia dal punto di vista economico che tecnologico.

In attesa di ulteriori indiscrezioni, non resta che attendere l’autunno, periodo in cui dovrebbe avvenire il lancio dei modelli RDNA 3, per scoprire il reale potenziale della nuova gamma.