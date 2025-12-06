AMD si prepara a rinnovare la propria lineup di processori gaming con una nuova generazione di chip Ryzen equipaggiati con cache 3D V-Cache.
Tra i protagonisti dell'imminente lancio previsto per il CES 2026 spicca il Ryzen 7 9850X3D, successore designato dell'apprezzato 9800X3D, che è stato recentemente individuato su Geekbench rivelando le prime indicazioni sulle sue prestazioni.
Si tratta di un aggiornamento che punta a consolidare il dominio di AMD nel segmento gaming, dove la tecnologia 3D V-Cache ha dimostrato di offrire vantaggi significativi in termini di latenza e prestazioni nei titoli più esigenti.
Le prime apparizioni benchmark del 9850X3D rivelano un quadro interessante ma non rivoluzionario. Il chip è stato testato su una scheda madre Colorful CVN B850M Gaming Frozen V14A con 32 GB di memoria DDR5-4800, raggiungendo una frequenza di boost massima di 5,6 GHz. I risultati ottenuti mostrano 3.439 punti nel test single-core e 17.530 punti nel multi-core, numeri che lo posizionano sostanzialmente allo stesso livello del predecessore 9800X3D, con un incremento di appena il 3% nelle prestazioni single-thread.
La frequenza di boost rappresenta l'elemento di differenziazione principale rispetto al modello precedente: il salto da 5,2 GHz a 5,6 GHz costituisce un aumento teorico dell'8% in termini di clock. Tuttavia, i benchmark attuali non riflettono ancora questo potenziale, probabilmente a causa di limitazioni imposte dalla memoria relativamente lenta utilizzata nei test e dal firmware ancora in fase di ottimizzazione. È ragionevole aspettarsi che le prestazioni finali con memoria DDR5 ad alta frequenza possano colmare questo divario.
Una seconda apparizione su Geekbench, questa volta abbinata a una scheda madre Maxsun, ha mostrato risultati inferiori con 3.260 punti in single-core e 16.149 in multi-core. In questo caso, però, il processore sembra essere rimasto limitato a 5,2 GHz, rendendo questi dati poco rappresentativi delle reali capacità del chip. Un dettaglio curioso emerso da entrambi i listing riguarda la denominazione riportata nel sistema, che include la dicitura "8-Core Processor" dopo il nome 9850X3D, elemento che suggerisce cautela nell'interpretare queste informazioni preliminari.
Il panorama dei nuovi Ryzen con tecnologia 3D V-Cache si arricchisce ulteriormente con l'atteso Ryzen 9 9950X3D2, variante dual-CCD che finora non ha ancora fatto la sua comparsa nei database benchmark pubblici. Questa soluzione dovrebbe rappresentare il vertice della gamma per gli utenti che cercano il massimo delle prestazioni sia in gaming che nelle applicazioni multi-thread intensive, combinando i vantaggi della cache aggiuntiva con un numero maggiore di core.
L'arrivo dei nuovi processori Ryzen 9000X3D al CES 2026 conferma la strategia di AMD di mantenere cadenze di aggiornamento regolari per la propria architettura Zen 5, sfruttando la tecnologia 3D V-Cache come elemento distintivo nel mercato dei processori gaming.
Per gli appassionati europei, sarà interessante valutare il posizionamento di prezzo di questi chip rispetto alla generazione precedente, considerando che il 9800X3D ha rappresentato un punto di riferimento eccellente per il rapporto prestazioni-prezzo nel suo segmento. La disponibilità di memoria DDR5 ad alte prestazioni, attualmente ancora cara sul mercato italiano, potrebbe influenzare significativamente l'esperienza utente finale con questi processori ottimizzati per basse latenze.