Avatar di Ospite Git_Blade #337 0
sono in manutenzione programma, c'è scritto nel sito
Avatar di Ospite Vim Lord #956 0
ma di nuovo?? ma quando sistemano sta roba
Avatar di Ospite Git Pro #979 0
in blocco anche Hubspot. Casino totale per chi è in pieno lanciooooo
Avatar di matrixino 37
Cazzate, è tutto down. Dai sistemi di pagamento a diversi siti. Errore 500 ovunque. Non c'è nessuna manutenzione programmata è qualcosa di ancora peggio delll'altra volta. La vedo malissimo.
Avatar di Ospite DB_Ace #252 0
Shopify è completamente down, grazie per l'articolo e gli aggiornamenti.
Avatar di Marco Pedrani Tom's Hardware Logo small
La manutenzione programmata può portare aumenti di latenza nel caricamento dei siti a causa del re-routing, non manda offline mezzo internet. È studiata apposta per evitare disservizi, altrimenti ogni volta avremmo una valanga di siti irraggiungibili per ore.
Avatar di Ospite PHP_Guru #378 0
È una supercazzola, dato che hanno ammesso che ci sono problemi
Avatar di Ospite Java Soul #109 0
Update - We are continuing to monitor the results.
Dec 05, 2025 - 09:19 UTC
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Dec 05, 2025 - 09:12 UTC
Update - We are continuing to investigate this issue.
Dec 05, 2025 - 09:09 UTC
Avatar di Ospite MMO Beast #140 0
canva è tornato operativo!
Avatar di thecatman 54
putin sta facendo le prove per mangiarsi il polletto.
