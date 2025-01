AMD Ryzen AI MAX 395+: potenza desktop dentro ai laptop

Il nuovo processore AMD Ryzen AI MAX 395+, facente parte della famiglia Ryzen 300/Zen 5, è apparso nelle scorse ore su Geekbench, mostrando prestazioni paragonabili al desktop Ryzen 9 7950X. Il chip sarebbe stato testato sul laptop, di prossima uscita, Asus ROG Flow Z13, il cui reveal è atteso durante il CES di gennaio.

Il Ryzen AI MAX 395+ fa parte della linea di APU (Accelerated Processing Unit) "Strix Halo" di AMD, che unisce core Zen 5 con una potente GPU integrata RDNA 3.5. Questi processori puntano al segmento degli laptop workstation di fascia alta, offrendo una soluzione all-in-one ad alte prestazioni.

La serie Strix Halo di AMD, non ha equivalenti diretti da parte di Intel.

Secondo le indiscrezioni, la GPU integrata Radeon 8060S potrebbe avere fino a 40 Compute Units e supportare memorie LPDDR5X-8000. Il processore testato presenta 16 core e 32 thread, con frequenze da 3 GHz a 5.1 GHz, 64 MB di cache L3 e 16 MB di cache L2.

I punteggi Geekbench mostrano 2928 punti in single-core e 19484 in multi-core, un risultato perfettamente in linea con il Ryzen 9 7950X per PC desktop. Rispetto al predecessore Ryzen 9 7945HX, si registrerebbe un incremento del 22% nelle prestazioni multi-core, rendendolo un notevole salto in avanti per il settore dei laptop.

Strix Halo si pone come concorrente dei chip Apple Silicon (o serie M se preferite) piuttosto che dei processori Intel. La GPU integrata Radeon 8060S, con 40 CU, supera del 25% la Radeon RX 7600 dedicata, suggerendo potenziali prestazioni competitive con le future GPU mobile RTX 5060.

AMD dovrebbe presentare ufficialmente Strix Halo, insieme ad altre novità come Krackan Point e la famiglia RDNA 4, durante il CES che si terrà la prossima settimana. L'azienda punta a consolidare la propria posizione nel segmento dei processori laptop ad alte prestazioni, offrendo soluzioni integrate sempre più potenti.