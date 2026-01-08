Il confronto tra AMD e Intel nel mercato dei processori mobile si fa sempre più acceso, con dichiarazioni che vanno ben oltre le semplici comparazioni tecniche. Rahul Tikoo, Senior Vice President e General Manager del Client Product Group di AMD, ha risposto alle prestazioni dichiarate da Intel per la nuova piattaforma Panther Lake con una strategia che punta sulla segmentazione del mercato piuttosto che sulla competizione diretta. In un'intervista esclusiva, il dirigente AMD ha delineato una visione del mercato dove conta di più rispondere a esigenze specifiche che proporre soluzioni universali, criticando nel contempo l'approccio di Intel e lasciando intendere che i prezzi della concorrenza potrebbero rappresentare un ostacolo significativo per i consumatori.

La posizione di AMD si articola su due fronti distinti: da un lato le APU Ryzen AI Max basati sull'architettura Strix Halo, destinate a power user e prosumer che necessitano di prestazioni grafiche elevate per attività creative e gaming, dall'altro la serie Ryzen AI mainstream per utenti che privilegiano efficienza e produttività standard. Tikoo sostiene che questa divisione risponda meglio alle dinamiche reali del mercato rispetto a un processore che tenta di eccellere in ogni ambito senza dominarne completamente nessuno.

Il dirigente AMD non ha risparmiato critiche alle metodologie comparative di Intel, sottolineando come nei benchmark ufficiali presentati per Panther Lake manchino confronti diretti con i processori Strix Halo di fascia alta. "C'è una ragione per cui non li hanno confrontati con quelli," ha dichiarato Tikoo, aggiungendo che Intel ha preferito paragonare il proprio chip di punta con modelli AMD di fascia media. Secondo l'executive, le APU Ryzen AI Max superano Panther Lake nelle prestazioni grafiche, l'aspetto critico per il segmento di mercato a cui si rivolgono entrambe le soluzioni di fascia alta.

Aspettate di vedere il prezzo del modello con 12 Xe core. Sarà... diciamo che basta questo

Ma è sulla questione prezzi che Tikoo ha sferrato l'attacco più diretto, lasciando intendere che il Core Ultra X9 388H con GPU Arc B390 a 12 Xe core non sarà accessibile quanto i competitor potrebbero sperare. "Aspettate di vedere il prezzo di quel modello con 12 Xe. Sarà... diciamo che basta questo," ha affermato con un chiaro riferimento alla strategia di pricing che Intel dovrà adottare per un chip costruito sul processo produttivo 18A con core Cougar Cove ad alte prestazioni, core Darkmount per l'efficienza e LP-core per i carichi leggeri.

Dal punto di vista tecnico, il confronto tra le architetture è complesso. Il Panther Lake X9 388H offre 16 core totali (quattro P-core, otto E-core e quattro LP-core), 18MB di cache L3 e supporto per memorie LPDDR5x-9600 fino a 96GB. Intel dichiara un miglioramento del 10% nelle prestazioni a parità di consumo rispetto al precedente Arrow Lake-H Ultra 9 285H e un impressionante 60% rispetto al Lunar Lake Ultra 9 288V. L'iGPU Arc B390 rappresenta il vero punto di forza, con Intel che afferma prestazioni paragonabili a una RTX 4050 mobile.

Test pratici hanno confermato capacità notevoli: la GPU integrata Xe3 B390 ha raggiunto 80 FPS in Cyberpunk 2077 a 1080p con preset High e XeSS in modalità Balanced, un risultato che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile per una soluzione integrata. Nei benchmark gaming, Intel sostiene una superiorità media del 77% rispetto al precedente Ultra 9 288V, segnando un progresso generazionale significativo per le soluzioni grafiche integrate.

La filosofia AMD contrappone a questo approccio una visione più pragmatica del mercato. Tikoo ritiene che gli utenti scelgano in base alle applicazioni che utilizzano realmente, piuttosto che investire in capacità grafiche che non sfrutteranno mai. Per chi lavora in ambito office, produttività e navigazione web, le prestazioni GPU elevate rappresentano un surplus non giustificato, mentre creator e gamer trovano negli APU Strix Halo una risposta più calibrata alle loro esigenze specifiche.

La battaglia tra i due produttori si giocherà quindi su più fronti: prestazioni assolute, efficienza energetica, capacità grafiche integrate e, aspetto tutt'altro che secondario, posizionamento di prezzo. Con la serie Ryzen AI Max che si colloca nel segmento premium ma con una value proposition chiara per i professionisti, e la serie Ryzen AI mainstream che offre un rapporto prestazioni-prezzo competitivo per la maggioranza degli utenti, AMD sembra puntare su una strategia di segmentazione netta. Intel dovrà bilanciare le prestazioni indiscutibilmente elevate del Panther Lake con un pricing che non allontani i potenziali acquirenti, specialmente considerando che laptop dotati di questi processori potrebbero superare facilmente soglie di prezzo psicologicamente rilevanti per il mercato consumer ed enterprise.