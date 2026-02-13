Il mercato della memoria RAM sta attraversando una fase di turbolenza senza precedenti, con i prezzi della DDR5 che continuano a lievitare mese dopo mese. Framework, il produttore di laptop modulari noto per la sua trasparenza verso la comunità tech, ha pubblicato l'ultimo aggiornamento mensile sulla situazione dei prezzi di memoria e storage, confermando ciò che gli appassionati di hardware temevano: la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi. L'azienda ha rivelato che attualmente i moduli DDR5 oscillano tra i 12 e 16 dollari per GB, un dato che riflette l'impatto diretto delle tensioni della catena di fornitura globale sul settore dei semiconduttori.

Nel tentativo di mantenere i prezzi il più accessibili possibile, Framework ha dichiarato di vendere i propri kit di memoria "il più vicino possibile alla media ponderata dei costi di acquisto dai fornitori". Questa strategia porta a una situazione curiosa: alcuni moduli risultano più convenienti rispetto a quelli disponibili sul mercato al dettaglio, mentre altri superano i prezzi della concorrenza. Per questi ultimi casi, l'azienda raccomanda esplicitamente agli acquirenti della Framework Laptop DIY Edition di rivolgersi ad altri rivenditori, una mossa che dimostra l'impegno dell'azienda verso la trasparenza anche a costo di perdere vendite dirette.

La pressione sui prezzi si è intensificata con una rapidità allarmante. Bastano infatti appena due settimane dall'ultimo aggiornamento perché Framework annunciasse un ulteriore rincaro della memoria, questa volta esortando attivamente i clienti a procurarsi autonomamente i moduli RAM. L'azienda ha persino integrato un collegamento diretto a PCPartPicker per facilitare il confronto dei prezzi, un gesto che evidenzia quanto sia critica la situazione attuale.

A metà gennaio la crisi ha raggiunto anche la linea desktop, con il Framework Desktop che ha subito un aumento di almeno 40 dollari a causa dell'impennata dei costi della LPDDR5x

L'ultimo comunicato dell'azienda non lascia spazio a ottimismi: gli aumenti di prezzo sono previsti continuare "ripetutamente nei prossimi mesi". Framework ha ammesso candidamente di avere le mani legate quando si tratta di memoria e storage, nonostante i suoi sforzi per risolvere problematiche sistemiche dell'industria PC. La volatilità del mercato dei chip di memoria, dominato da pochi grandi produttori e influenzato da cicli di domanda-offerta estremamente sensibili, sta mettendo sotto pressione l'intera filiera, dai produttori di componenti fino agli assemblatori e ai consumatori finali.

La risposta di Framework a questa situazione critica è coerente con la filosofia aziendale: offrire "trasparenza su ciò che sta realmente accadendo". Gli aggiornamenti mensili sui prezzi rappresentano un tentativo di educare la comunità tech sulle dinamiche di mercato che determinano i rincari, anche se questa informazione non allevia il peso sui portafogli degli appassionati e dei costruttori di PC. Per chi pianifica un nuovo assemblaggio o un upgrade nel corso del 2025, il consiglio è monitorare attentamente le fluttuazioni dei prezzi e considerare l'acquisto della RAM separatamente, approfittando delle occasioni offerte dai rivenditori tradizionali piuttosto che affidarsi esclusivamente ai bundle dei produttori.