Con l’introduzione dei processori Intel Sapphire Rapids, AMD non è più competitiva come un tempo nel settore HEDT, ma presto la situazione potrebbe cambiare grazie al lancio dei nuovi Ryzen Threadripper 7000 che, rispetto agli attuali Threadripper 5000, offriranno alcune innovazioni importanti, come il supporto alle memorie DDR5 e all’interfaccia PCIe 5.0.

In un video condiviso su Bilibili, Tony Yu di ASUS ha dichiarato recentemente che AMD prevede di lanciare la nuova piattaforma TR5 nel secondo semestre del 2023. TR5 rappresenta il successore del socket AMD TR4, progettato per la serie Threadripper precedente. Così come Intel Sapphire-WS, la serie Threadripper 7000, nome in codice “Storm Peak“, sarà suddivisa tra le serie HEDT e Workstation, e sarà basata sull’architettura Zen 4, già impiegata da svariati mesi in ambito desktop con la gamma Ryzen 7000.

La variante HEDT di Threadripper 7000 dovrebbe supportare le memorie DDR5 in quad-channel e offrire fino a 64 linee PCIe 5.0. Invece, Threadripper 7000 Pro, più avanzato, dovrebbe supportare sino ad otto canali DDR5 e fornire fino a 128 linee PCIe 5.0. Al momento, non sappiamo quanti saranno i numero di core e il TDP dei vari processori, ma di certo entrambe le piattaforme entreranno in diretta competizione, rispettivamente, con le serie Intel Xeon W-2400 e W-3400.

Photo Credit: Bilibili

La competizione tra AMD e Intel è sempre stata serrata, e l’arrivo della serie Threadripper 7000 “Storm Peak” rappresenta un passo avanti significativo per AMD. Con l’introduzione di nuove funzionalità e migliorie, come il supporto DDR5 e PCIe 5.0, la serie Threadripper 7000 promette di offrire prestazioni eccezionali e di rivaleggiare direttamente con le serie Intel Sapphire Rapids. Sebbene le informazioni ufficiali sulle specifiche e sulle date di lancio siano ancora limitate, è chiaro che AMD sta lavorando duramente per mantenere la propria posizione nel mercato delle workstation ad alte prestazioni.

Solo il tempo dirà se la nuova serie Threadripper sarà in grado di superare le prestazioni offerte dalla serie Intel Sapphire Rapids. Di certo, con l’evoluzione della tecnologia e l’innovazione costante, gli utenti saranno i veri vincitori di questa competizione, avendo a disposizione soluzioni sempre più potenti e versatili per le loro esigenze professionali e creative.