L’uscita delle CPU Alder Lake ha fatto da apripista all’introduzione del supporto alle memorie DDR5, ma siamo ancora lontani dalla loro diffusione su larga scala a causa della scarsa disponibilità dopo il debutto dei nuovi moduli. Questo è uno dei motivi che ha spinto Intel a mantenere il supporto per le DDR4 sulle CPU attuali.

I processori AMD supportano le DDR5 solo a partire dall’architettura Rembrandt destinata al settore mobile, sia Intel che AMD sono tuttavia già al lavoro sulle rispettive nuove piattaforme desktop che dovrebbero uscire quest’anno, vale a dire Raptor Lake e Zen 4 “Raphael”. Queste ultime abbandoneranno il supporto alle DDR4, unicamente in favore dei moduli DDR5.

Le CPU Zen4 di AMD, la cui produzione in massa dovrebbe iniziare questo mese, sono attese per il debutto nel periodo autunnale in concomitanza con Raptor Lake. Oltre a far uso del processo produttivo a 5nm di TSMC, insieme a un aumento dei core accennato dall’azienda stessa, Raphael dovrebbe anche beneficiare di RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile), la nuova tecnologia per la gestione dell’overclock delle memorie che andrà a sostituire A-XMP (o DOCP), attualmente in uso per le DDR4.

Photo Credit: AMD

Proprio riguardo questo argomento, Joseph Tao, Memory Enabling Manager dell’azienda, si è lasciato sfuggire qualche dettaglio in più riguardo l’oveclock delle DDR5 con Zen4. Durante il webinar Meet The Experts l’ingegnere ha lasciato intendere la possibilità di raggiungere nuove vette di velocità con i nuovi moduli e la piattaforma Raphael, che al CES 2022 ha già dimostrato di essere in grado di spingere tutti i core alla frequenza massima di 5GHz.

I moduli DDR5 attualmente in vendita raggiungono già frequenze nell’ordine dei 6400 MHz, mentre alcune aziende preparano già la produzione in massa di memorie DDR5 da 7 GHz, come nel caso dei Trident Z5 da 16GB G.Skill. Potremmo quindi aspettarci frequenze per le RAM mai viste prima con le CPU AMD, che con la nuova architettura sembra puntare maggiormente sull’overclock.

Tutto questo nella speranza di poter vedere un calo di prezzo delle DDR5, che si attesta ancora a livelli anomali. Le nuove CPU Zen4 di AMD potrebbero tuttavia avere un prezzo iniziale più alto, a causa dell’aumento del costo di produzione del nodo a 5nm di TSMC.