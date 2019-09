RAM | Le migliori memorie del 2019

Aggiornata a settembre 2019

In questo aggiornamento della guida abbiamo rivisto i consigli per quanto riguarda i moduli da 8 GB (Crucial) e il kit da 16 GB per i PC gaming (Corsair). Abbiamo cambiato anche il consiglio per quanto concerne il kit da 32 GB per i PC da gioco. I prezzi sono fortunatamente sempre più bassi rispetto ad alcuni mesi fa, quindi acquistare un buon quantitativo di RAM, unitamente a buone specifiche sul fronte delle frequenze e dei timing, è possibile.

Come scegliere la RAM

Il mercato delle RAM è in constante cambiamento. Fortunatamente siamo lontani dai prezzi folli dell’anno scorso, ma nonostante il continuo calo non siamo ancora tornati ai minimi storici fatti registrare prima del boom del mining di criptovalute.

Le vecchie piattaforme DDR3 stanno oramai scomparendo, in favore delle più moderne e veloci DDR4. Se dovete aggiornare la vostra configurazione (oppure crearne una nuova) e non sapete quale RAM acquistare, qui cercheremo di indicarvi la giusta direzione, anche in base all’uso che farete del vostro nuovo computer.

In generale, sappiamo che 16 GB di memoria sono sufficienti per la maggior parte degli utenti, che siano questi interessati al gaming o ad un editing di foto e video basilare. 8 GB sono diventati oramai il “minimo sindacale” per poter giocare, ma anche per fare alcune delle operazioni più comuni con facilità. Con programmi come Photoshop e Premiere potrebbero non essere sufficienti e crearvi qualche grattacapo, quindi ci sentiamo di consigliarli solo a chi ha un budget ristretto oppure utilizza il computer in maniera basilare.

Per chi invece usa delle workstation, 32 GB di RAM – se non addirittura 64 – sono necessari per poter sfruttare bene i software professionali. In questo caso però, oltre alla quantità, conta anche la configurazione. Pensiamo ad esempio a chi usa piattaforme Threadripper: questa linea di processori AMD da il meglio di sé con memorie quad channel, quindi è necessario popolare tutti gli slot DIMM presenti sulla scheda madre.

Abbiamo deciso di dividere il tutto in diverse categorie: piattaforme da ufficio, gaming, workstation e notebook. L’idea di fondo è quella di consigliarvi il kit di memorie dal miglior rapporto qualità / prezzo qualsiasi sia la vostra configurazione, dal pc gaming entry level alla workstation di fascia alta, in base a quelle che sono state le nostre esperienze. In alcuni casi vi presenteremo diverse alternative, starà a voi decidere poi quali memorie acquistare.