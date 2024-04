AMD Zen 5 CPU appare in una prima immagine non ufficiale

Le voci e le indiscrezioni riguardanti i prossimi processori desktop AMD Zen 5 stanno crescendo sempre di più, e ora sembra che ci sia una foto di un "prototipo" del chip che circola online.

Come sempre, è importante prendere tutto con le pinze fino a quando queste voci non verranno confermate soprattutto considerando che ci sono stati dubbi sulla veridicità dell'immagine che è stata pubblicata su X (ex Twitter), come riportato da VideoCardz.

La foto, pubblicata da VallahExperte su X, mostra quello che sembra essere un processore Ryzen di prossima generazione con 8 core e 16 thread. Tuttavia, c'è una certa confusione riguardo all'ID del prodotto, che sembra corrispondere a un processore a 6 core. VallahExperte ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui si tratta di un chip a 8 core, ma non ha potuto verificare direttamente questa affermazione.

Tuttavia, altri leaker hardware, come HXL su X, sembrano aver trovato una correlazione tra l'ID del processore in questione e un campione di ingegneria precedentemente elencato su Einstein@Home, un progetto di ricerca scientifica. Questo potrebbe dare un certo credito alle affermazioni di VallahExperte, anche se rimangono ancora delle incertezze.

Al di là di queste controversie, sembra che i processori Zen 5 di AMD siano sempre più vicini alla realtà. Ci sono state molte indiscrezioni recenti su questi chip, compresi leak più concreti come aggiornamenti del BIOS delle schede madri. Tutto questo suggerisce che AMD potrebbe essere pronta a rivelare i Ryzen 9000 nel terzo trimestre di quest'anno, forse già a giugno durante il Computex.

Non possiamo confermare né smentire la veridicità di queste voci, ma sicuramente c'è un crescente interesse attorno ai prossimi processori desktop di AMD.