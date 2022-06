Se ritenete che installare uno dei migliori antivirus per Mac non abbia senso, è proprio il caso di ripensarci. Già da tempo, la leggendaria aura di inviolabilità dei Mac, MacBook e degli altri computer prodotti da Apple è stata smentita. E sebbene sia vero che è Windows la piattaforma privilegiata per gli attacchi hacker, in passato sono emerse delle vulnerabilità di sicurezza che interessavano prodotti Apple precedentemente immaginati come inviolabili.

Dunque, sì, ha senso eccome dotare il vostro Mac di un buon antivirus. E sul mercato ci sono vari brand che propongono una versione per Mac del proprio pacchetto di sicurezza. In questa guida ve ne consigliamo 5 particolarmente efficaci nella protezione dei vostri dispositivi, offrendovi un buon rapporto qualità-funzionalità-prezzo e un insieme di strumenti extra che possono aiutarvi ad aumentare i vostri livelli di sicurezza.

Le minacce online, come il ransomware, non sono da sottovalutare, nemmeno se siete utenti Mac. Gli attacchi a questa fascia di dispositivi sono in aumento, e non lasciatevi ingannare dal fatto che comunque l’incidenza è minore che su Windows o Android. Rimane il fatto che nessun utente è immune al malware, dunque è opportuno dotarsi dei migliori sistemi per restare al sicuro dalle minacce online. Abbiamo anche predisposto una piccola guida per aiutarvi a rimuovere un malware, anche dal vostro Mac.

I migliori antivirus per Mac

Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac è un prodotto molto popolare, e non deve sorprendere dato che il motore di protezione è uno dei migliori al mondo, come abbiamo avuto modo di dirvi in sede di recensione. Questa suite ha il vantaggio della completezza, infatti non vi proteggerà solo dai virus, ma anche e soprattutto dal ransomware e dal phishing, bloccando anche i siti web dannosi tramite un’estensione per browser. Inoltre, il pacchetto vi proteggerà dagli adware ed è in grado di rilevare una vastissima gamma di minacce, anche per Windows. È inclusa una VPN, con un limite di traffico di 200 MB al giorno. Non tantissimo, ma può tornare utile per un livello aggiuntivo di protezione e anonimato se vi capita di lavorare in luoghi come aeroporti, hall di hotel e altri contesti in cui dovete connettervi a un access point pubblico. Purtroppo, manca un firewall. In ogni caso, è disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni, inoltre, Bitdefender mette a disposizione alcuni strumenti gratuiti, fra cui Virus Scanner for Mac, uno strumento molto facile da usare ma che purtroppo non offre la protezione in tempo reale.

Scarica Bitdefender Antivirus for Mac

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe è il pacchetto di fascia alta dell’azienda, che include una VPN e una serie di strumenti extra e consente di difendere diversi dispositivi, Mac inclusi. Norton AntiVirus è un ottimo prodotto, e il suo motore è in grado di proteggervi dalle minacce online in modo efficace. Gli extra sono numerosi, e oltre alla VPN, avrete accesso a un firewall avanzato e al backup su cloud, senza dimenticare il monitoraggio del dark web per verificare che i vostri account non siano finiti in qualche database in vendita sul mercato nero. Il vantaggio di questo pacchetto è che potrete attivarlo su 5 dispositivi, indipendentemente dalla piattaforma a cui appartengono e questo può essere un vantaggio se avete l’abitudine di lavorare su dispositivi con sistemi operativi differenti. Purtroppo, la versione Mac non include i controlli per i genitori e, in generale, la suite ha un certo impatto sulle prestazioni, soprattutto relativamente ai Mac più datati. Anche il costo è fra i più elevati sul mercato, ma sulla qualità non si discute. Consigliato soprattutto in periodi di sconti.

Scarica Norton 360 Deluxe

Kaspersky Internet Security for Mac

Kaspersky Internet Security for Mac è la versione per computer Apple di Kaspersky Antivirus, senza dubbio uno dei migliori prodotti sul mercato. Seppur più “spartano” rispetto alla concorrenza, a fronte di un prezzo medio più elevato, questo antivirus è molto efficace sia nella protezione dalle minacce che nella sicurezza garantita durante le vostre operazioni di home banking. Potrete attivare la suite su 3 dispositivi diversi, con la possibilità di proteggere la webcam da tentativi di accesso da parte di altri soggetti. Il motore antivirus è fra i migliori nel settore ed è in grado di proteggervi efficacemente anche dai malware. Il pacchetto include una VPN con 300 MB di traffico al giorno. La versione Mac non si discosta troppo dalla controparte Windows e la sua interfaccia è ormai un classico fra gli utenti più esperti, grazie anche alle numerose opzioni a disposizione.

Scarica Kaspersky Internet Security for Mac

Trend Micro Antivirus for Mac

Trend Micro Antivirus for Mac è un prodotto davvero interessante, poiché offre alcune funzioni esclusive che difficilmente troverete altrove. Innanzitutto, il pacchetto include la protezione dei vostri social media orientata principalmente alla privacy. Il sistema anti-ransomware si basa sulla tecnologia Folder Shield, mentre il sistema di controllo per i genitori risulta efficace nella protezione dei più piccoli dalle insidie che si nascondono sulla rete. Inoltre, è inclusa la protezione anti-phishing. Un neo è che il pacchetto copre un solo dispositivo, sebbene allo stesso prezzo sia possibile valutare altre aziende che offrono dai 3 ai 5 device attivabili contemporaneamente.

Scarica Trend Micro Antivirus for Mac

Avast Premium Security

Avast Premium Security si distingue per uno dei migliori motori antivirus sul mercato. Con questo pacchetto proteggerete il vostro Mac anche dai ransomware grazie alla funzione Ransomware Shield, insieme alla protezione web e uno strumento anti-phishing. Inoltre, il prodotto monitora la rete Wi-Fi, segnalando in tempo reale i tentativi di violazione. Il prodotto, comunque, è costoso, soprattutto se effettuate un abbonamento annuale per un solo dispositivo. Pagando poco di più, però, avrete la possibilità di installare la suite su 10 dispositivi Windows, Mac, Android e iOS. Se volete provarlo gratuitamente, potrete scaricare la versione di prova di 30 giorni. In alternativa, potete scaricare Avast Free Antivirus per Mac, efficace nella rilevazione e nella protezione dalle minacce e vulnerabilità, ma che non offre alcune delle funzioni più importanti incluse nel pacchetto a pagamento.

Scarica Avast Premium Security