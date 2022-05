Apple M2 è l’atteso successore del primo chip proprietario dell’azienda, Apple M1, che è arrivato sul mercato un paio d’anni fa, seguito poi dalle varianti Apple M1 Pro e Apple M1 Max. Possiamo aspettarci un annuncio ufficiale circa l’uscita del nuovo chip in occasione del WWDC 2022, l’evento Apple che si terrà il prossimo 6 giugno. In questa occasione, sappiamo già che l’azienda annuncerà iOS 16 e iPadOS 16, il nuovo macOS 13, watchOS 9 e molto altro.

Girano già da tempo alcune indiscrezioni circa l’arrivo di nuovo hardware, dunque potremmo saperne di più sui prossimi MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro ecc. E secondo Mark Gurman, Apple potrebbe presentare anche la nuova versione del proprio MacBook Air con chip M2. Gurman sostiene anche che sarà alquanto improbabile vedere qualcosa relativamente al promesso visore AR Apple. Tra gli altri annunci, si attendono delle novità anche per Apple TV.

C'è grande attesa per l'Apple M2. Come si comporterà rispetto all'Apple M1 Ultra?

Il nuovo MacBook Air dovrebbe vantare un nuovo design e promette di essere uno dei prodotti più interessanti dell’anno, proprio per via della presenza del nuovo chip M2, non resta che attendere l’evento per scoprire se verrà annunciato davvero. In ogni caso, il focus del WWDC sembra più orientato al software, con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple per i propri smartphone, tablet, smartwatch e laptop. In particolare, sembra che iOS 16 introdurrà il supporto dell’Always-On display per i prossimi iPhone 14 Pro.

Ricordiamo che l’imminente WWDC segna la 32a edizione dell’evento Apple, che si terrà in forma interamente digitale il 6 giugno 2022, per via dell’attuale situazione sanitaria mondiale. L’anno scorso, l’evento ha segnato la partecipazione di ben 22 milioni di spettatori: riuscirà Apple a bissare questo risultato anche quest’anno? Manca ormai meno di una settimana all’evento, dunque lo scopriremo abbastanza presto.