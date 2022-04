Apple si sta dando da fare per rinnovare il suo parco dispositivi. Qualche giorno fa avevamo parlato di un nuovo possibile Mac Mini, mentre adesso giungono ulteriori novità da Mark Gurman di Bloomberg riguardo 9 modelli di Mac con 4 differenti chip M2 già in fase di test, segno che il rilascio potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

La nuova versione del chip di Apple rappresenta un ulteriore step per quanto riguarda le performance. Dal debutto dei chip M1, l’azienda cerca sempre più di alzare l’asticella dopo l’abbandono della fornitura di CPU Intel, gradualmente sostituiti con SoC progettati in casa. Una decisione di cui la società vuol continuare a raccoglierne i frutti con una linea più avanzata del suo nuovo chip.

I dettagli riguardo i nuovi modelli di Mac arrivano direttamente dai log degli sviluppatori. La casa di Cupertino sta infatti eseguendo i test facendo uso di app di terze parti provenienti dall’App Store. Secondo quanto emerso, alcune delle macchine attualmente in prova includono:

Un MacBook Air con nome in codice J413, dotato di chip M2 con CPU da 8 core e GPU da 10 core .

con nome in codice J413, dotato di chip M2 con . Un Mac Mini con nome in codice J473 e chip M2, con specifiche uguali a quelle di MacBook Air. Si tratta molto probabilmente del modello che avevamo anticipato nel nostro articolo, di cui esiste anche una variante equipaggiata con chip M2 Pro , nome in codice J474, anch’essa in fase di test.

con nome in codice J473 e chip M2, con specifiche uguali a quelle di MacBook Air. Si tratta molto probabilmente del modello che avevamo anticipato nel nostro articolo, di cui esiste anche una variante equipaggiata con chip , nome in codice J474, anch’essa in fase di test. Un MacBook Pro “entry level” con chip M2, specifiche analoghe a MacBook Air e nome in codice J493.

MacBook Pro con display da 14″ con chip M2 Pro ed M2 Max , nome in codice J414. L’M2 Pro ha 64GB di RAM ed è composto da una CPU da 12 core e una GPU con 38 core , rispetto l’attuale modello con CPU e GPU rispettivamente da 10 e 32 core.

con display da 14″ con chip , nome in codice J414. L’M2 Pro ha ed è composto da una , rispetto l’attuale modello con CPU e GPU rispettivamente da 10 e 32 core. MacBook Pro da 16″, nome in codice J416, con M2 Pro ed M2 Max. Le specifiche sono uguali al modello da 14″.

Un MacBook Pro nome in codice J180, dotato di un successore dell’M1 Ultra utilizzato su Mac Studio.

I nuovi MacBook Air, assieme al MacBook Pro “entry level” e il Mac Mini sono attesi per il debutto quest’anno. La testata Bloomberg si aspetta che almeno due Mac verranno presentati attorno alla metà del 2022. Proprio su MacBook Air sono attese grandi novità per quanto riguarda il design, fra cui una scocca più sottile e una ricarica MagSafe.

Apple starebbe anche testando un Mac Mini con M1 Pro, un SoC identico a quello presente sugli attuali modelli di MacBook Pro di fascia bassa da 14″ e 16″. Il dispositivo ha il nome in codice J374. L’azienda ha anche provato un ulteriore modello con M1 Max, il nuovo Mac Studio lo renderebbe tuttavia ridondante.

Apple non ha ancora commentato ufficialmente la notizia e non c’è garanzia che tutti i modelli trapelati possano essere rilasciati. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori indiscrezioni, per saperne di più riguardo il possibile lancio di altri dispositivi.