Arriva Xenia Xe, il primo ultrabook di XPG con certificazione Intel Evo

Tramite un comunicato stampa, il produttore XPG ha presentato Xenia Xe, ultrabook certificato Intel Evo dal design elegante e moderno, grazie al suo chassis in alluminio anodizzato di alta qualità dallo spessore di soli 14,9mm e peso di 1,65Kg. Xenia Xe è animato da un processore Intel Core i5-1135G7 o i7-1165G7 di undicesima generazione, grafica integrata Intel Iris Xe ed è dotato di un display IPS touch da 15,6″ a risoluzione FullHD, mentre per l’archiviazione dei dati vengono impiegati veloci SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 di XPG.

Alex Yin, Chief Gaming Officer e General Manager di XPG, ha dichiarato:

Siamo molto entusiasti di presentare l’XPG Xenia Xe alla nostra community gaming, poiché manteniamo il nostro impegno nell’offrire prodotti premium e di alta qualità. L’Xpg Xenia Xe è un esempio chiave da dare al pubblico così da dare l’accesso alla migliore tecnologia di Intel. Questo sistema è progettato per gli utenti che cercano una soluzione a 360° per il loro stile di vita, con una struttura solida e robusta che può far girare la testa con il suo design elegante e semplice fornendo al contempo potenza sufficiente per tutti gli usi quotidiani, inclusi i giochi in movimento o la creazione di contenuti leggeri e molto altro ancora.

Joel Christensen, direttore generale Intel Systems, ha aggiunto:

Eravamo entusiasti di collaborare con il team XPG sul loro primo laptop sottile e leggero, l’XENIA Xe. E il prodotto risultante – con un design premium, processori Intel di 11° generazione ed SSD PCIe gen 4 di XPG abbinati alla piattaforma Intel EVO – è davvero impressionante!

XPG Xenia Xe è anche uno dei primi prodotti della sua categoria a utilizzare le memorie RAM LPDDR4x a 4266MHz per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi circostanza. Il dispositivo soddisfa appieno tutti i requisiti necessari ad ottenere una certificazione Intel Evo. Infatti, la batteria può durare fino a 16 ore e supporta la ricarica rapida, il notebook è in grado di riattivarsi rapidamente e sono presenti le tecnologie Thunderbolt 4 ultraveloce e Intel Wi-Fi 6, oltre ad un display touch da 15,6″, altoparlanti di qualità, microfoni compatibili con Far-Field e una webcam IR per migliorare l’esperienza di interazione e conferenza. La disponibilità di Xpg Xenia Xe può variare in base alla regione.