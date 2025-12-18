L'asciugatrice AEG TR8HGCH8B è disponibile su Mediaworld a un prezzo davvero interessante. Questo elettrodomestico a pompa di calore con capacità di 8 Kg è dotato della tecnologia AbsoluteCare e SensiDry, che garantiscono un'asciugatura delicata e a basse temperature, perfetta per preservare i vostri capi. Con una profondità di soli 63,6 cm e classe energetica B, potete portarla a casa a 624,99€ se siete MW Club, rendendo questa offerta un'ottima opportunità per chi cerca qualità ed efficienza.

NB: ricordatevi di entrare nel programma MW Club di Mediaworld per ottenere uno sconto aggiuntivo di €69 durante il checkout

Asciugatrice AEG, chi dovrebbe acquistarla?

L'asciugatrice AEG TR8HGCH8B rappresenta la scelta ideale per chi cerca un elettrodomestico efficiente e delicato sui tessuti, perfetto per famiglie di medie dimensioni. Con la sua capacità di 8 kg e la tecnologia a pompa di calore, vi permetterà di asciugare un carico completo di bucato risparmiando energia rispetto ai modelli tradizionali. La profondità contenuta di 63,6 cm la rende particolarmente adatta a chi ha spazi ridotti ma non vuole rinunciare alle prestazioni, mentre la tecnologia AbsoluteCare garantisce un'asciugatura ottimale per ogni tipo di tessuto, dalla lana al cotone più delicato.

Questo modello si rivolge particolarmente a chi desidera prendersi cura dei propri capi con la massima attenzione: il sistema SensiDry asciuga a temperature più basse del 50% rispetto alle asciugatrici convenzionali, preservando l'integrità delle fibre e i colori vivaci dei vostri abiti preferiti. La classe energetica B assicura consumi contenuti nel lungo periodo, mentre grazie allo sconto MW Club di 69€ potrete portarla a casa a soli 624,99€, un investimento intelligente per chi vuole coniugare praticità quotidiana, rispetto per i tessuti e attenzione all'ambiente domestico.

