La EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno C8c 2MP è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Questa telecamera motorizzata vi garantisce una copertura completa a 360° con rotazione automatica e rilevamento intelligente delle persone tramite IA. Dotata di visione notturna a colori, sirena integrata e compatibilità con Alexa e Google Assistant, rappresenta una soluzione completa per la sicurezza domestica. Approfittate dello sconto del 30% e portatela a casa a soli 34,99€ invece di 49,99€.

Prodotto in caricamento

Telecamera Wi-Fi Motorizzata Esterna, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ Telecamera C8c è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria abitazione, il giardino o l'area aziendale con un sistema di videosorveglianza completo e intelligente. Questo dispositivo si rivela particolarmente consigliato a chi ha spazi esterni ampi da monitorare, grazie alla sua copertura panoramica a 360° che elimina completamente gli angoli ciechi. È perfetta per famiglie attente alla sicurezza, proprietari di villette con giardino e piccoli imprenditori che necessitano di tenere sotto controllo ingressi, parcheggi o cortili aziendali. La difesa attiva con sirena e proiettori scoraggerà efficacemente eventuali intrusi, mentre il sistema di rilevamento intelligente delle persone vi avviserà solo quando serve davvero, evitando falsi allarmi causati da animali o eventi naturali.

Questa telecamera soddisfa l'esigenza di chi cerca un controllo costante e affidabile della propria proprietà senza dover ricorrere a costosi abbonamenti, grazie all'intelligenza artificiale integrata. Il tracciamento automatico dei movimenti e la visione notturna a colori fino a 20 metri garantiscono immagini nitide in qualsiasi condizione di luce, risultando indispensabile per chi desidera monitorare aree critiche anche durante le ore notturne. L'integrazione con Alexa e Google Assistant la rende perfetta per gli amanti della domotica, mentre la comunicazione bidirezionale permette di interagire con visitatori o corrieri direttamente dallo smartphone. Con uno sconto del 30%, rappresenta un investimento accessibile per chi vuole proteggere ciò che conta davvero.

La EZVIZ C8c è una telecamera Wi-Fi motorizzata che offre una copertura completa a 360° grazie alla rotazione orizzontale di 350° e verticale di 80°. Dotata di risoluzione 1080p e rilevamento intelligente delle persone tramite IA, vi avvisa solo quando necessario, eliminando falsi allarmi. Include visione notturna a colori fino a 20 metri, tracciamento automatico del movimento e difesa attiva con sirena e proiettori.

Vedi offerta su Amazon