Asrock iBOX, i NUC basati su Intel Core Tiger Lake 11th Gen sono qui

Dopo aver annunciato i propri mini PC basati sulle APU AMD Ryzen serie 4000, ASRock ha deciso di portare sul mercato delle varianti dotate di CPU Intel Core di undicesima generazione con architettura Tiger Lake. C’è ora quindi un mini PC per ogni esigenza!

I nuovi ASRock iBOX serie 1100 sono dedicati alla creazione e alla fruizione di contenuti multimediali, oltre ad essere adatti a brevi sessioni di gaming leggero. Sono stati annunciati sei modelli di NUC completi e tre varianti di cui viene venduta solo la scheda madre con la CPU, dedicate agli OEM o ai system integrator per la realizzazione di prodotti personalizzati.

È possibile scegliere tra Intel Core i7-1165G7, i5-1135G o i3-1115G4, con i primi due modelli che sono dotati di 4 core con Hyperthreading mentre Core i3 ne ha la metà ed è più adatto ai carichi di lavoro meno esigenti di risorse. L’Intel Core i7-1165G7 possiede velocità di clock significativamente più alte rispetto al Core i5-1135G e possiede più memoria Cache L3. Tutte e tre le CPU possono essere configurate con TDP compreso tra 12W e 28W, le frequenze base di conseguenza partono da un minimo di 1,2GHz e possono raggiungere i 2,8GHz.

I NUC si dividono in versioni raffreddate attivamente con una ventola e versioni con raffreddamento passivo: le differenze tra le due varianti sono probabilmente da ricercare nella configurazione di potenza delle CPU e quindi nelle frequenze.

Per quanto riguarda la memoria di sistema, i NUC di ASRock supportano un massimo di due DIMM da 32GB per un totale di 64GB di memoria RAM DDR4-3200. È presente sulla scheda madre un singolo slot M.2 e una sola porta SATA 3.

La parte posteriore, dove sono racchiuse la maggior parte delle porte di I/O, comprende due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, una porta HDMI 2.0a, una DisplayPort 1.4 e due porte Ethernet, una da 1Gbps e l’altra da 2,5Gbps. Nella parte frontale troviamo tre porte USB 3.2 Gen 2 di cui due di Tipo-C e in grado di funzionare come output per display con lo standard DisplayPort 1.4. Grazie alla grafica Intel Xe integrata nelle CPU Intel è possibile collegare tutti e quattro le uscite video in contemporanea.

Purtroppo ASRock non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità per le sue iBOX serie 1100.