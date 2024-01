ASUS Dual RTX 4070 SUPER, come va una custom a prezzo di listino? | Test & Recensione

Oggi è il giorno della RTX 4070 SUPER: dopo la recensione del modello Founders Edition, qui vi parlo della ASUS Dual RTX 4070 SUPER, personalizzazione che verrà venduta (in teoria) al prezzo di listino di 679 euro. Si tratta di un modello pensato per chi vuole una soluzione compatta, senza troppi fronzoli e al prezzo previsto da NVIDIA, da acquistare nel caso in cui non si riesca ad acquistare una Founders Edition. Scopriamo quali sono le sue differenze rispetto al modello prodotto da NVIDIA e come va.

Design e specifiche tecniche

Il design è lo stesso di quello delle ultime ASUS Dual, molto particolari e a mio avviso belle da vedere. La copertura è in plastica nera opaca con dettagli grigi, con la zona più alta in plastica nera trasparente, che lascia intravedere il dissipatore. Questa zona è una calamita per polvere e ditate, ma non dovrebbe essere un problema una volta che la scheda è installata all’interno del case.

Il backplate in metallo riprende il design del frontale, sul fondo ha una piccola feritoia che fa passare l’aria mossa dalla seconda ventola. C’è anche uno switch per il doppio BIOS, che permette di scegliere tra Quiet e Performance, per avere più silenziosità o più prestazioni. Le dimensioni sono maggiori di quelle della Founders Edition, ma rimangono abbastanza compatte grazie all’uso di un sistema di raffreddamento biventola: la scheda è lunga 267 mm e occupa 2,5 slot.

ASUS Dual RTX 4070 SUPER RTX 4070 GPU AD104 AD104 CUDA Core 7168 5888 RT Core 56 (3° generazione) 46 (3° generazione) Tensor Core 224 (4° generazione) 184 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 1980 / 2475 MHz 1920 / 2475 MHz Cache L2 48 MB 36 MB VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X Bus di memoria 192-bit 192-bit Velocità memoria 21 Gbps 21 Gbps TGP 220 watt 200 watt Prezzo di lancio 679 euro (IVA inclusa) 669 euro (IVA inclusa)

A livello di specifiche tecniche, trattandosi del modello “base” e non quello “OC”, la ASUS Dual RTX 4070 SUPER offre le stesse caratteristiche tecniche del modello Founders Edition: abbiamo 7168 CUDA core, 56 RT Core di 3° generazione, 224 Tensor core di 4° generazione, 12GB di VRAM GDDR6X a 21Gbps, bus di memoria 192-bit, 48MB di cache L2 e una frequenza che va dai 1980MHz ai 2475Mhz.

Il TGP è di 220 watt, lo stesso della FE. La scheda è equipaggiata con connettore 12VHPWR, posto sul fondo anziché al centro, e può essere alimentata con un cavo PCIe 5 certificato 300W (o superiore), oppure con due PCIe 8 pin sfruttando l’adattatore. Anche le uscite video sono le stesse del modello di riferimento, con tre DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1.

Prestazioni

Per capire come va effettivamente la ASUS Dual RTX 4070 SUPER ho eseguito diversi benchmark con la nostra suite, che comprende diversi giochi e software di creazione contenuti. Le diverse schede video sono state provate su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

Benchmark in rasterizzazione

Partiamo con i benchmark in rasterizzazione classica a risoluzione Quad HD. Prima di vedere i grafici, vi ricordo che in A Plague Tale: Requiem è obbligatorio attivare l’upscaler; per questo test ho usato quello integrato nel gioco (indicato nei menu come “ottimizzazione schermo”) su tutte le GPU, mentre nel benchmark con ray tracing ho usato il DLSS 3 sulle GPU NVIDIA.

Come emerge dai grafici, la ASUS Dual RTX 4070 SUPER offre prestazioni praticamente identiche al modello Founders Edition. Sta sempre sopra i 60 FPS ed è circa il 17% più veloce della RTX 4070 e il 5% più veloce della Radeon RX 7800 XT.

Anche in Full HD la situazione è la stessa: la ASUS Dual RTX 4070 SUPER ha sempre un framerate medio lievemente più alto, ma a conti fatti le prestazioni sono le stesse del modello Founders Edition. È più veloce della RTX 4070 e della Radeon RX 7800 XT, ma rimane dietro la RTX 4070 Ti.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Prima di vedere i benchmark con ray tracing (anche questi fatti a entrambe le risoluzioni, 1440p e 1080p), vi segnalo che nei grafici ho indicato la versione di DLSS e FSR usata, sfruttando la versione più recente di entrambe le tecnologie implementata in ogni gioco. Ad esempio, in Cyberpunk 2077 Ho usato il DLSS 3 per le GPU NVIDIA e FSR 2.1 per quelle AMD.

Per Avatar: Frontiers of Pandora ho inserito due test, uno con DLSS e FSR 3, l’altro con FSR 3 anche sulle GPU NVIDIA. Infine, nei benchmark con upscaler di Doom Eternal e Metro Exodus Enhanced Edition non ci sono le schede AMD perché i giochi integrano solo il DLSS.

La ASUS Dual RTX 4070 SUPER è circa il 15% più veloce della RTX 4070 anche in ray tracing, mentre il divario con la Radeon RX 7800 XT è molto più ampio, merito della miglior gestione del ray tracing da parte delle GPU NVIDIA e della maggior diffusione del DLSS 3 rispetto a FSR 3.

Come accade in rasterizzazione classica, anche nei test con ray tracing c’è poca differenza tra Quad HD e Full HD: in 1080p la situazione rimane praticamente invariata e la RTX 4070 SUPER conferma ottime prestazioni, che permettono di giocare qualsiasi titolo alla massima qualità a questa risoluzione.

Benchmark a risoluzione 4K

Come si comporta la ASUS Dual RTX 4070 SUPER in 4K? Ho eseguito i test per scoprirlo. Dai benchmark emerge che con questa scheda si può giocare anche in 4K, ma bisogna fare qualche compromesso. I giochi più impegnativi, come Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem, raggiungono i 60 FPS anche a qualità massima, ma si presentano problemi di stuttering, che rovinano l’esperienza di gioco.

Nei giochi meno impegnativi il problema si presenta più raramente, ma non è del tutto assente, inoltre la stessa situazione si presenta se si attiva il ray tracing: DLSS 3 e FSR 3 permettono di stare sempre sopra i 60 FPS, ma i problemi che vi abbiamo descritto restano.

in buona sostanza, se volete provare qualche titolo leggero in 4K, vi consiglio di abbassare leggermente la qualità grafica, così da avere un’esperienza di gioco più fluida e priva di problemi.

Benchmark in creazione di contenuti

Per testare le prestazioni in content creation uso Blender, DaVinci Resolve 18 e ON1 Resize AI 2023. Come vedete dai grafici qui sotto, in molti di questi benchmark le GPU NVIDIA sono sensibilmente migliori di quelle AMD; la ASUS Dual RTX 4070 SUPER si comporta bene, come la variante Founders Edition, risultando più veloce anche della RTX 4070 di quasi il 20%.

Consumi e temperatura

Per misurare temperatura e consumi quanto più reali possibile, registro i valori medi ottenuti in gioco, spingendo le schede al massimo con un loop di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS / FSR attivi. In questo modo riesco a darvi un’idea migliore di come si comportano le schede durante sessioni di gioco intensive, probabilmente lo scenario più comune a cui saranno sottoposte una volta nei vostri PC. Vale la pena ricordare poi che questo è un test impegnativo, che mette a dura prova le schede, specialmente quelle non progettate per giocare in 4K; se giocherete a risoluzione più bassa avrete consumi inferiori.

Con un consumo di 212 watt, la ASUS Dual RTX 4070 SUPER è più energivora della Founders Edition, ma rimane comunque entro il TGP di 220 watt. Consuma circa il 23% in più della RTX 4070, peggiorando un po’ in termini di efficienza, ma rimane ampiamente migliore della Radeon RX 7800 XT, che raggiunge i 251 watt.

Il sistema di raffreddamento inserito da ASUS su questa Dual si dimostra efficace, più di quello inserito da NVIDIA sulla Founders Edition: la GPU ASUS non supera i 64 gradi, 3°C in meno rispetto alla FE. Si tratta di un buon risultato, che vi permetterà di giocare in tranquillità anche per diverse ore senza preoccuparvi minimamente di surriscaldamenti, a patto ovviamente che il vostro case abbia una ventilazione adeguata.

Verdetto

La ASUS Dual RTX 4070 SUPER offre buone prestazioni in un formato compatto e dal design accattivante, che si adatta bene a qualsiasi PC, specialmente se consideriamo che la scheda c’è anche in versione bianca. Non si discosta dalla Founders Edition, motivo per cui valgono le stesse considerazioni fatte per quest’ultima: siamo di fronte tutto sommato a un buon prodotto, dal rapporto prezzo/prestazioni interessante, che però potrebbe soffrire il calo a 619€ della RTX 4070.

Per un’analisi più approfondita vi rimando alla recensione della RTX 4070 SUPER Founders Edition, qui mi voglio concentrare brevemente sulla personalizzazione provata. Vale la pena acquistare questa ASUS Dual RTX 4070 SUPER? Se le prestazioni della scheda vi hanno convinto e avete deciso di comprare questa GPU, allora sì, a patto di trovarla davvero al prezzo di listino di 679 euro. È una buona personalizzazione, che però a mio avviso ha senso solo se si può comprare al prezzo suggerito da NVIDIA. Se dovesse arrivare sul mercato a più di 700 euro allora il mio consiglio è di aspettare, o di valutare altri modelli con un prezzo più vicino a quello di listino.