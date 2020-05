Asus presenta RT-AX86U, router certificato per GeForce Now

Asus ha presentato il nuovo router RT-AX86U, un router dual band certificato Wi-Fi 6 (802.11ax) che rientra nella categoria performance delle proposte di connettività della società. Si tratta di un router dual band in grado di fornire una banda complessiva fino a 5700Mbps di cui 861Mbps su frequenze a 2,4 GHz e ben 4804Mbps su quelle a 5 GHz.

Interessante è anche la connettività via cavo che vede ben due porte WAN, una da 1Gbps e l’altra da 2,5Gbps. In questo modo, secondo Asus, il router è in grado di aggregare la banda da due diverse connessioni da 1Gbps, nel caso non sia disponibile una singola connessione in grado di sfruttare la porta da 2,5Gbps. Nella parte posteriore invece sono presenti le tradizionali 4 porte LAN tutte da 1Gbps. Il router viene in particolare consigliato da Nvidia per usufruire dei suoi servizi di cloud gaming relativi a GeForce Now.

Si presuppone quindi che il router riesca ad offrire latenze estremamente ridotte, che permettano un’esperienza di gioco fluida e limitino drasticamente il lag durante le sessioni di gioco. Tuttavia si rivela una scelta ideale anche per la fruizione di contenuti online come la visione di video o film in 4K, risoluzione che sta, seppur lentamente, diventando ormai uno standard anche per i videogiocatori. Probabilmente è proprio la fruizione anche dei giochi in 4K il motivo per cui la stessa Nvidia consiglia l’utilizzo del nuovo router di Asus per il suo nuovo servizio di cloud gaming GeForce Now.

Il design mostra una forma piuttosto futuristica, abbinata ad uno schema di colori rosso e nero che contraddistinguono solitamente i prodotti indirizzati al mercato gaming. Oltre ai classici LED ad indicare lo stato della connessione, particolare la presenza sul lato destro di un tasto dedicato alla gestione dei LED che indica la possibile presenza di un’illuminazione ambientale.

Il router è equipaggiato con ben 3 antenne esterne, più una quarta antenna integrata direttamente sul PCB e monta un processore ARM quad-core a 1,8GHz abbinato ad 1GB di memoria RAM e 256MB di memoria flash. Supporta inoltre la nuova specifica di sicurezza WPA3 ed offre una porta USB 3.2 Gen1 da 5Gbps che permette di collegare qualsiasi dispositivo USB da condividere sulla rete.

Attualmente Asus non ha ancora comunicato una data di lancio né il prezzo del nuovo RT-AX86U.