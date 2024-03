Router con Wi-Fi 7 ora a -160€, un'offerta senza precedenti

Se il vostro obiettivo è trovare un router che rappresenti il non plus ultra del settore, allora l'opportunità legata al TP-Link Archer BE800 catturerà sicuramente la vostra attenzione. Stiamo parlando di un router dotato di Wi-Fi 7 e di una serie di caratteristiche all'avanguardia, proposto a un prezzo di listino considerevole. Tuttavia, grazie a una promozione imperdibile, oggi avete la possibilità di portarvelo a casa con uno sconto di 160€, spendendo 489,99€ anziché 649,99€.

TP-Link Archer BE800, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Archer BE800 si rivela l'acquisto ideale per gli utenti che cercano un router all'avanguardia per le loro esigenze di connettività domestica. Con le sue prestazioni garantite dal Wi-Fi 7 e una banda tripla da 19Gbps, questo router è progettato per fornire prestazioni internet senza precedenti, capace di supportare lo streaming di contenuti fino all'8K, giochi AR/VR e download ad alta velocità.

Grazie alle sue porte Dual 10G, è perfetto anche per coloro che richiedono delle connessioni cablate ultra-veloci per il lavoro o l'intrattenimento. Inoltre, il TP-Link Archer BE800 è il modello ideale per le famiglie numerose o per le abitazioni di grandi dimensioni, grazie alla tecnologia EasyMesh, che consente di estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, fungendo così anche da uno dei migliori ripetitori.

La sicurezza è un altro aspetto di rilievo. Il TP-Link HomeShield fornisce infatti una robusta protezione contro le minacce informatiche, rendendolo un router perfetto anche per chi desidera proteggere i propri dati personali e dispositivi. Insomma, chi è alla ricerca di una rete domestica potente, affidabile e sicura, troverà nel TP-Link Archer BE800 la soluzione perfetta alle proprie esigenze.

