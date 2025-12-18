La ASUS ROG Azoth, tastiera gaming wireless premium a 75 tasti con layout italiano, è disponibile su Amazon con uno sconto del 37%. Dotata di switch ROG NX rossi sostituibili a caldo, display OLED integrato e tre strati di foam fonoassorbente, offre un'esperienza di digitazione superiore. Oggi potete acquistarla a 188,92€ invece di 299,90€, approfittando della connettività wireless a bassa latenza e dei copritasti in PBT premium.

ASUS ROG Azoth, chi dovrebbe acquistarlo?

La ASUS ROG Azoth è la scelta ideale per gamer professionisti e appassionati di esports che cercano il massimo della personalizzazione e delle prestazioni. Con uno sconto del 37%, questa tastiera vi conquisterà se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco wireless senza compromessi: la tecnologia ROG SpeedNova garantisce una latenza minima, mentre la connettività tripla (Bluetooth, wireless e USB) vi offrirà la massima flessibilità. Gli switch ROG NX rossi sostituibili a caldo e il display OLED integrato la rendono perfetta per chi ama modificare e ottimizzare la propria configurazione secondo le proprie preferenze.

Questa tastiera risponde perfettamente alle esigenze di content creator, programmatori e professionisti che trascorrono molte ore davanti al PC. Il sistema di foam fonoassorbente a tre strati e gli stabilizzatori pre-lubrificati vi regaleranno un'esperienza di digitazione silenziosa e premium, riducendo l'affaticamento durante sessioni prolungate. Il formato compatto a 75 tasti con layout italiano e i copritasti in PBT garantiscono durabilità e comfort, mentre il design ergonomico con piedini regolabili vi permetterà di trovare la posizione perfetta per la vostra postazione di lavoro.

La ASUS ROG Azoth è una tastiera da gaming wireless premium con layout compatto a 75 tasti e formato italiano. Dotata di switch meccanici ROG NX rossi sostituibili a caldo, offre un'esperienza di digitazione superiore grazie ai tre strati di foam fonoassorbente e stabilizzatori pre-lubrificati. I copritasti in PBT di qualità superiore, il display OLED integrato e l'illuminazione RGB personalizzabile completano un design pensato per i gamer più esigenti, con connettività tripla: Bluetooth, wireless a bassa latenza ROG SpeedNova o USB cablata.

