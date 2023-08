La prossima settimana, dal 22 al 24 agosto, si terrà a Colonia la Gamescom 2023, uno dei più grandi eventi dedicati al gaming in Europa. Per tale occasione ASUS ROG ha annunciato un’ampia serie di attività programmate, oltre che due interessanti concorsi a livello globale per presentare i propri nuovi prodotti.

L’evento prenderà ufficialmente il via il 22 agosto alle 16:00 con la trasmissione in live streaming dell’evento stampa ROG Gamescom, durante il quale verrà svelerà la nuova e avanzata lineup di hardware, tra cui prodotti sviluppati in collaborazione con il super famoso anime Evangelion. Inoltre, influencer e figure di spicco dell’industria videoludica condivideranno le loro opinioni sulle novità presentate.

I concorsi di ROG durante la Gamescom 2023

Per coinvolgere ulteriormente i fan, ROG ha lanciato la ROG Gamescom 2023 Giveaway, una campagna speciale che offre la possibilità di vincere premi a dir poco alettanti. Dal 1 agosto al 22 agosto, i partecipanti avranno l’opportunità di vincere le esclusive schede grafiche ROG Strix GeForce RTX™ 4090 24 GB GDDR6X OC EVA-02 Edition, mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e tastiere gaming ROG Azoth 75%. La partecipazione è semplice: basta visitare il sito dedicato al concorso, completare le attività elencate e condividere contenuti correlati ai prodotti ROG ed Evangelion sui social media. I partecipanti devono includere il tag con l’account ufficiale @asusrog e utilizzare gli hashtag #roggamescom23 e #ROGxEVANGELION.

Le sorprese, però, non finiscono qui: durante l’evento i fan avranno un’ulteriore opportunità di vincere prodotti esclusivi ROG partecipando alla Gamescom Watch2Win Challenge. I partecipanti potranno rispondere a domande relative all’evento di lancio e al ROG Talk, avendo così la possibilità di vincere schede madri, monitor e altri accessori gaming ROG. La sfida si terrà dal 22 agosto al 22 settembre 2023, offrendo molteplici possibilità di vittoria a chi partecipa.

Insomma, l’edizione 2023 di Gamescom si preannuncia epica, con ASUS ROG che si impegnerà a offrire un’esperienza coinvolgente e ricca di novità per gli appassionati di gaming.