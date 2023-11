Evangelion o EvangeNlion? Asus e il refuso sulle motherboard ROG

La nuova linea di prodotti ASUS ROG a tema Evangelion è davvero bella, ma c’è un dettaglio che potrebbe rovinarne il successo e mettere ASUS in una situazione da cui di certo non sarà semplice uscire: gli utenti si sono accorti che sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 c’è un errore, non di poco conto se pensate al fatto che si tratta di prodotti destinati agli appassionati dell’opera. Sulla copertura del pannello I/O, come potete vedere dall’immagine, c’è scritto “Evangenlion”, con una “N” di troppo.

Purtroppo, sembra che non si tratti di un caso isolato, ma c’è il forte rischio che tutte le schede madri siano così. A sostenere l’ipotesi c’è anche l’errore nell’immagine della pagina prodotto ufficiale sul sito ASUS ROG, segno che si tratterebbe di un problema comune a tutti i modelli prodotti. La cosa strana è che su altre pagine del sito, come ad esempio quella dedicata alla collaborazione col brand, l’errore non compare.

L’errore, che non era presente nella precedente versione EVA-01, potrebbe non venire mai corretto, dato che si tratta di prodotti in edizione limitata. Inutile dire che gli acquirenti non l’hanno presa bene, considerando anche il costo della scheda madre, che negli Stati Uniti era in vendita a 700 dollari.

Il refuso è presente solo sulla copertura del pannello I/O, in tutti gli altri punti della scheda “Evangelion” è scritto correttamente; se non altro, si trova in un punto che rimane nascosto una volta che si assembla il PC, quindi non si noterà. Una magra consolazione, certo, ma quantomeno non si tratta di un errore che rovina irresolubilmente l’estetica del PC.

C’è da dire però che questo errore potrebbe rivelarsi un vantaggio per i collezionisti, come sottolineato da alcuni utenti su Reddit; altri addirittura suggeriscono che abbia in un certo modo “senso”, dal momento che “Non parlavano bene inglese nemmeno nell’animazione originale”.